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Necati Okay Gençlere Güzel Bir Gelecek Hazırlıyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Necati Okay Gençlere Güzel Bir Gelecek Hazırlıyoruz

Necati Okay Gençlere Güzel Bir Gelecek Hazırlıyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.

04 Mart 2024 Pazartesi 09:16

Başkan Okay, gençlere iyi bir gelecek hazırladıklarının altını çizerek, “Geleceğimizin teminatı gençlere mutlu, huzurlu ve güzel bir gelecek hazırlıyoruz” dedi.

Gençleri geleceğin teminatı olarak gördüklerini vurgulayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları gençlik hizmetlerini anlatarak yapacaklarını sıraladı.

Dulkadiroğlu’nun genç nüfusuna dikkat çeken Başkan Okay, çalışmaları ile ilgili şunları aktardı: “Gençlerimize yıldızı parlamış, her açıdan iyi bir noktaya gelmiş Dulkadiroğlu bırakma adına gece gündüz çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çok özel ve güzel projelere imza attık. Bölgemizin en büyük gençlik merkezini inşa ederek gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu gençlik merkezimiz gençlerle dolup taşmaktadır. İkinci bir gençlik merkezini de Gazipaşa mahallemizde inşa ederek gençlerimize sunduk. Burada hem eğitim, hem sosyal hem de kültürel etkinliklerle gençlerimiz bilgi birikimlerini artırıyorlar. Ayrıca kırsal mahallelerimize yapmış olduğumuz sosyal tesisler içerisinde gençlerimizin istifade etmesi adına mini kütüphaneler oluşturduk. Burada gençlerimiz ders çalışıp sınavlara hazırlanıyorlar. Asrın felaketinde yara alan ilçemizi daha iyi noktalara getireceğiz. Geleceğimiz olan gençlere daha güzel bir Dulkadiroğlu bırakma adına çalışıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte çalışmayı sürdüreceğiz. Gençlerimiz bizlere inansın ve güvensin.”

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Necati Okay Gençlere Güzel Bir Gelecek Hazırlıyoruz
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