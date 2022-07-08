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Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kapalı çarşı esnafını ve geçici hayvan pazarını ziyaret etti.

Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’

Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kapalı çarşı esnafını ve geçici hayvan pazarını ziyaret etti.

08 Temmuz 2022 Cuma 11:46
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Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Başkan Okay, “Huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurban bayramı öncesinde esnafı ziyaret ederek hasbihal etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Okay, kurban bayramı dolayısıyla iyi niyet temennilerinde bulundu.

İlk olarak kapalı çarşı ve civarında bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Okay, burada vatandaşla da sohbet ederek şunları söyledi: “Bayramlar bizleri bir kılan ve bütünleştiren günlerdir. Bayram günlerinde hem maddi hem de manevi kazanımlarımız var. Esnafımızın işlerinin iyi olması ve kazanım elde etmesi bizleri de mutlu etmektedir. Pandemi ve sonrasında ekonomik sorunlar yaşandı. İnşallah bu sorunları da birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Ben esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.”
Başkan Okay, kapalı çarşı ziyaretinin ardından geçici hayvan pazarını da ziyaret etti. Burada hem satıcılarla hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Okay, şunları söyledi: “Kurban ibadetimizi yerine getireceğiz. Bu noktada satıcı kardeşlerimizin çabaları büyüktür. Onlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada onlara satış yapabilecekleri geçici bir alan oluşturduk. Vatandaşlarımız da huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapmaktalar. Ben buradan bir kez daha tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum.”

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NECATİ OKAY‘Huzurlu Ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
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