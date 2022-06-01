Nevin Gümüşer Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Valiliği ile hayırsever TEKNOMELT Teknik Mensucat San. ve Tic. A.Ş. arasında 8 derslikli anaokulu binası yapım protokolü sonrasında Temel Eğitim Yatırım Programı’na alınan ve 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde eğitim ve öğretime başlayan Onikişubat Nevin Gümüşer Anaokulu’nun açılışına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, eğitim gönüllüsü hayırsever iş insanı Ökkaş Gümüşer ile eşi Nevin Gümüşer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklâl Marşımızın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını Okul Müdürü Uğur Burhan Ceritli yaptı.

8 derslik, 2 idare odası ve 1 toplantı salonundan oluşan okulda şu an itibari ile 107 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Okul Müdürü Uğur Burhan Ceritli, başta TEKNOMELT Teknik Mensucat San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere okulun ilimize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Ardından okulun ilimize kazandırılmasına destek olan eğitim gönüllüsü hayırsever iş insanı Ökkaş Gümüşer konuşmalarını gerçekleştirdi. Eğitime yatırımın, toplumsal gelişmeye yapılan en önemli yatırımlardan birisi olduğunu herkesin bildiğini kaydeden hayırsever iş insanı Ökkaş Gümüşer, “Gümüşer ailesi olarak 1992 yılında babam Reşit Gümüşer adına yaptığımız ilkokul ile başlayan eğitim gönüllülüğünde yedinci okulu da şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. İşte bu anlayış ile okul öncesi eğitime katkı sunmak adına eşim Nevin Gümüşer adına yapılan bu okul sayesinde Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kıymetli öğretmenlerimizin ve minik yavrularımızın eğitim ile ilk buluştuğu 3-6 yaş döneminde özverili çalışmalar sayesinde en iyi hizmeti vereceğinden şüphemiz yoktur. Burada yetişecek her yavrumuzun bizlere, memleketimize, ülkemize yeni ufuklar açmasını diliyorum. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanı Ökkaş Gümüşer’in konuşmasının akabinde İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, katılımcılara seslendi. Geçen yıl okul öncesi 5 yaş okullaşma oranının yüzde 55 civarında olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu oran 6 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 72’lere, an itibarıyla da yüzde 85’lere gelmiş ve ilimiz adına da okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. Bu başarıya emek veren başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz ve çok kıymetli valimize gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Tüm kısıtlı imkânlara rağmen böyle güzel bir okulu yaparak kendilerine tahsis eden hayırsever iş insanı Ökkeş Gümüşer’e teşekkür eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Okulumuzdan yetişecek olan öğrencilerimiz, ilçemize, ilimize ve en nihayetinde ülkemize hayırlı evlatlar olarak yetişecek ve hayata bıraktığımız güzel miraslar olarak tarihteki yerlerini alacaklardır. Hayırseverlerimize yine gönülden teşekkürü bir borç bilir, saygı ve hürmetlerimle arz ederim.” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından TEKNOMELT Teknik Mensucat San. ve Tic. A.Ş. adına hayırsever iş insanı Ökkaş Gümüşer’in eşi Nevin Gümüşer’e Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından plaket takdim edildi. Plaket takdimi sonrasında konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için önemli bir eğitim kurumunu bugün hizmete aldıklarını belirterek, hayırsever aileye teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ise hayır sahiplerinin okul, sağlık tesisleri ve benzeri alanlardaki desteklerini çok kıymetli bulduklarını belirterek, bu anlamdaki desteklerinden dolayı Gümüşer ailesini tebrik etti.

Ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek okul içi sınıf ziyaretleri gerçekleştirildi.