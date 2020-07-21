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Nurhak’a 24 milyonluk yatırım

9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında Nurhak’ta gerçekleştirildi.

Nurhak’a 24 milyonluk yatırım

Nurhak’a 24 milyonluk yatırım

9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında Nurhak’ta gerçekleştirildi.

21 Temmuz 2020 Salı 17:39

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın dokuzuncusu KMBB öncülüğünde Nurhak ilçesinde ilçe belediye başkanı, ilçe belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe parti teşkilatlarının başkanları ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla yapıldı.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan: “Sorunlarımızı İlettik”

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür eden Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan: “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine ilçemize hoş geldiniz diyorum. Başkanımızın belediyemizi ziyaretinin ardından gerçekleştirdiğimiz teknik toplantıda Nurhak’ın sorunlarını ve taleplerimizi brifing olarak kendilerine sunduk ve dosya halinde de kendilerine teslim ettik. İlçemizin sorunlarının çözümünde elbirliği ile hareket ederek kısa zaman içerisinde bu sorunların üstesinden gelmeye gayret edeceğimizin bilinmesini istiyor, Sayın Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

Başkan Güngör: “Önceliğimiz, su ve yol çalışmalarıdır.”

KMBB olarak hedef ve önceliklerini belirten Başkan Güngör;“İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın dokuzuncusunu yapmak üzere Nurhak’tayız. Yaptığımız yatırım ve çalışmaları yerinde incelemek; sorun, beklenti, sıkıntı ve talepleri birinci ağızdan dinlemek amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Nurhak ilçemize baktığımız, diğer ilçelerimizde olduğu gibi en başta arıtma ve kanalizasyon sorununun olduğunu görüyoruz. Bunun için KASKİ Genel Müdürlüğümüz, ciddi bir program ve proje hazırladı ve bunları öncelik sırasını gözeterek eyleme geçirdi. Şunu belirtmeliyim: Biz Büyükşehir olarak, özellikle kırsal alanlarımızda su ve yol çalışmalarına öncelik veriyoruz. Hemen bütün ilçelerimizde yol, su, kanalizasyon, toplu ulaşım ve sosyal mekanihtiyaçları ön plana çıkıyor. Bu yılki hedefimiz, yol ve su sorununu tamamen ortadan kaldırmaktır. İkinci bir husus olarak, bir yerleşim yerinin gelişiminin ve orada yapılacak her çalışmanın başlangıcı imar planından geçmektedir, bunu belirtmeliyim. Nurhak ilçemizin de imar planı çalışmalarına başladık. Büyükşehir ve ilçe belediyemizin işbirliği ve koordinasyonuyla bu çalışmalar devam ediyor. İmar planı birçok şeyin altyapısını oluşturuyor. Okul, sanayi tesisi, yeşil alan, sağlık tesisi, yol… neredeyapılacak, nerede yapılırsa daha iyi olur, tüm bunları bilmek, imar planıyla mümkündür. İnşallah bu çalışmayı kısa süre içinde bitirmiş olacağız.”

Başkan Güngör: “İlçelerimizdeki her sorunun giderilmesini, kendimize görev biliyoruz.”

Konuşmasında KMBB’nin Nurhak’ta yaptığı yatırımlara da değinen Başkan Güngör; “İlçelerimizdeki her sorunun giderilmesini, kendimize görev biliyoruz. Bu manada, Nurhak’ta Sanayi Sitesi’nin yapımına başladık. Nurhak’ta her yaştan hemşehrilerimize yönelik, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, ders çalışma yeri, spor alanı olan mekanlara ihtiyaç olduğunu tespit ettik, inşallah Nurhak’ımıza bu gibi mekanları kazandıracağız. Tarım ve hayvancılık kapsamında fidan, sulama borusu ve büzdağıtımına devam edeceğiz. Nurhak’a yapacağımız yatırımlar arasında 10 milyonluk Atık Su Arıtma Tesisi var. İlçe terminali, İçme Suyu Deposu, 23 km.lik su hattı, mevcut depoların iyileştirilmesi, Canlı Hayvan Pazar Yeri ve Kesimhane, Kapalı Pazar Yeri, 19 bin metrekare parke, Sırıklı Yayla Yolu, 2 bin 150 ton asfalt yama, 10 km. sathi kaplama yapmakta olduğumuz ve yapacağımız çalışmalar arasındadır. Nurhak’ımıza toplamda 24 milyonluk yatırım yaptık. Yapamayacağımız şeyi, kesinlikle taahhüt etmiyoruz.” diye konuştu.

9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başkan Güngör’ün mahalle muhtarlarının talep, öneri ve sıkıntılarını dinleyip, notlar almasıyla devam etti.

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Nurhak’a 24 Milyonluk Yatırım9. İstişare Ve Değerlendirme ToplantısıKahramanmaraş
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