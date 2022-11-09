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Nurhak’ın Atıksu Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak’ta yaklaşık 35 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmalar devam ediyor. Başkan Güngör, “Nurhak ilçemizin atıksu sorununu çözüme kavuşturuyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Nurhak’ın Atıksu Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Nurhak’ın Atıksu Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak’ta yaklaşık 35 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmalar devam ediyor. Başkan Güngör, “Nurhak ilçemizin atıksu sorununu çözüme kavuşturuyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:06

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Afşin, Pazarcık, Türkoğlu, Elbistan ve şehir merkezine kazandırılan modern Atıksu Arıtma Tesisleri’nin ardından Nurhak ilçesinde başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Nurhak’ta Eskiköy mevkiinde hayata geçirilen İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi kapsamında bölgede çalışmalar devam ediyor. Toplamda 5 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan ve ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatılacak tesisin yatırım maliyeti yaklaşık 35 Milyon TL.

Nurhak’a Uzun Yıllar Hizmet Edecek Bir Yatırım

Yapımı devam eden tesisin Nurhak için önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde altyapı çalışmalarımız hızla sürüyor. Nurhak ilçemizde Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşasına başladık. Yaklaşık 35 Milyon TL’lik yatırımla ilçemizin atıksu sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Doğa ve çevrenin korunması adına şehrimiz ve ilçemiz için çok önemli bir yatırım. Nurhak’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Nurhak’ın Atıksu Sorunu Çözüme Kavuşuyor
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