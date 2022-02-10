Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

Ulaş, mesajında şunları kaydetti; “12 Şubat, şanlı bayrağımızı kaleye dikerek Türk Milletinin şerefini kazandığı günün adıdır. Dünyanın en güzel bayrağına sahibiz. Millet olarak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Şehitlerimize sahip çıkalım, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sımsıkı sarılalım. Şehitler cennetle müjdelenmiştir. Ülkemizde rahat oturuyorsak bu şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir.

12 Şubat’ı, istiklal, şeref ve kıvanç günü olarak nitelendiren Remzi Ulaş, “Hepimiz biliriz ki, her şeyin ilki anlamlıdır, kıymetlidir ve ona ayrı bir değer vermek gerekir. Bu cihetle, her bir yöresi ayrı bir destanla dolu olan Türk Kurtuluş Savaşımızın Maraş Cephesi farklı bir önem taşır. Çünkü burçların bayraksız, minarelerin ezansız ve Türk milletinin esir olmayacağı ilk buradan haykırılmıştır dünyaya…

Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutlar şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.”