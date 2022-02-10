Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Menekşe Paça ve Çorba salonu sahibi Remzi Ulaş, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı münasebetliye yayımladığı mesajında, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Menekşe Paça ve Çorba salonu sahibi Remzi Ulaş, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı münasebetliye yayımladığı mesajında, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:55
banner459

Ulaş, mesajında şunları kaydetti; “12 Şubat, şanlı bayrağımızı kaleye dikerek Türk Milletinin şerefini kazandığı günün adıdır. Dünyanın en güzel bayrağına sahibiz. Millet olarak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Şehitlerimize sahip çıkalım, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sımsıkı sarılalım. Şehitler cennetle müjdelenmiştir. Ülkemizde rahat oturuyorsak bu şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir.

12 Şubat’ı, istiklal, şeref ve kıvanç günü olarak nitelendiren Remzi Ulaş, “Hepimiz biliriz ki, her şeyin ilki anlamlıdır, kıymetlidir ve ona ayrı bir değer vermek gerekir. Bu cihetle, her bir yöresi ayrı bir destanla dolu olan Türk Kurtuluş Savaşımızın Maraş Cephesi farklı bir önem taşır. Çünkü burçların bayraksız, minarelerin ezansız ve Türk milletinin esir olmayacağı ilk buradan haykırılmıştır dünyaya…

Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutlar şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Yardımcıoğlu: 12 Şubat, milli dirilişin ve şahlanışın adıdır!
Yardımcıoğlu: 12 Şubat, milli dirilişin ve şahlanışın adıdır!
Ziya Yenipınar’dan 12 Şubat mesajı
Ziya Yenipınar’dan 12 Şubat mesajı
Mehmet Çetinkaya’dan 12 Şubat mesajı
Mehmet Çetinkaya’dan 12 Şubat mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber