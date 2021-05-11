Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan Bayram Mesajı

Ulaş, mesajında şunları söyledi;

“Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının değerinin bir kez daha anlaşıldığı çok özel günlerdir.

Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyup en güzel şekilde değerlendirmeli ve birbirimizi uzaktan da olsa sevgiyle kucaklamalıyız.

Unutulmamalıdır ki bizler çok önemli bir coğrafyada yaşayan ve geçmişinden gururla bahsedilen köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir milletiz. Bu itibarla geçmişimizin bu büyük potansiyelini yarınlara taşıma adına önemli misyonu bir araya getiren bayramların huzur ve coşku içerisinde geçmesi yegâne temennimizdir.

Korona salgının yaşandığı Bayram tatilinde görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize, zabıta, itfaiye ve diğer tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”





