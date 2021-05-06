Ödüllü Yarışma ‘Bil Bakalım’ Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kısıtlama günlerinde öğrenciler için düzenlediği bilgi yarışması “Bil Bakalım” devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü bilgi yarışmasının ikinci haftasında 7 Mayıs Cuma 17.00’da ilkokul, 8 Mayıs Cumartesi Ortaokul ve 9 Mayıs Pazar günü lise öğrencileri yarışacak. Gerçekleştirilecek programda genel kültürden, yaş gruplarının müfredat konularına kadar pek çok soru sorulacak. Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabı ve Kahoot uygulaması aracılığıyla erişilen yarışmada dereceye girenlere tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi hediyeler verilecek.