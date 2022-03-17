Öğrenciler Başkan Mahçiçek’in Dev Projesiyle Geleceğe Hazırlanacak

Öğrencilere ve eğitime yönelik projeleriyle ‘öğrenci dostu başkan’ unvanını alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dev bir müjde daha verdi. Onikişubat Belediyesi’nin eğitim yatırımlarında Türkiye’de rol model olmasını sağlayan Başkan Mahçiçek, ‘Onikişubat Akademi’ adı altında hazırlanan Online Eğitim Kartı ile Onikişubat ilçesindeki 14 bin 600 öğrenciye çevrimiçi öğrenme imkanı sunuyor. 8’inci sınıftan, 12’nci sınıf ve mezun öğrencilere yönelik hazırlanan Online Eğitim Kartı, öğrencileri ve velilerini ciddi bir maliyetten kurtaracak. Öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacını da giderecek sistem, deneme sınavları ve interaktif öğrenme eğitimleriyle geleceğe hazırlanmada öğrencilerin en büyük destekçisi olacak. Online Eğitim Kartı’nın tanıtım ve protokol imza töreni, başkan Hanefi Mahçiçek’in katılımıyla Onikişubat Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdür Enver Gökşen’in yanı sıra AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, belediye meclis üyeleri ve ilçede bulunan okulların müdürleri katıldı.

“EĞİTİM YATIRIMLARINA ÇOK CİDDİ KAYNAKLAR AKTARIYORUZ”

Eğitim çalışmalarını önemsediklerini anlatan Başkan Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak ilçedeki okul sayısının arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, 1’i lise olmak üzere kırsal mahallelere 7 adet yurtlarıyla birlikte okul yaptıklarını anlattı. Öğrencilereyönelik birçok projeyi de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Bugüne kadar eğitim çalışmalarımız kapsamında sizlerde biliyorsunuz, bir taraftan okul yapıyoruz, bir taraftan üniversite hazırlık kursları düzenliyoruz. Özellikle dar gelirli alilerimizin çocukları için kırsal mahallelerimizde dahi Bilgi ve Kültür Evleri yapıyoruz. Şehrin içinde kütüphanesi olan Kültür Merkezlerimiz de var. Dolayısıyla Onikişubat Belediyemizin yatırımlarına baktığımız zaman eğitim yatırımlarına çok ciddi kaynaklar aktardığımızı sizlerde görüp biliyorsunuz” dedi.

“EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATMAK”

Öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak adına önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Aslında bizimde en önemli hedefimiz bu ülkenin çocuklarını okutmak. Aynı zamanda da fırsat eşitliği yaratmak. Dolayısıyla imkanı olmayanın istifade edemediği bir sistemden yana değiliz. Onun için fırsat eşitliğini yaratma noktasında çok güzel bir çalışmamız var. Gerçekten de eğitim alanında Türkiye’de ilk olabilecek bir sistemi satın aldık. İnanıyorum ki bütün öğrencilerimiz için faydalı olacak. Tabi öncelikle öğrencilerimizin iradesi olacak, bu noktada a onlara destek olacağız. Dolayısıyla öğrencilerimiz için her türlü imkanı sunarız ama kendilerinin de gayreti olması, ‘ben bu işi yaparım’ demesi lazım. Bir anlamda ortaya irade koyması lazım. İnşallah bu tür desteklerimizle öğrencilerimizin daha güçlü irade ortaya çıkarmasına destek olacağız. Gençlerimizin bizden daha iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda da Onikişubat Belediyesi olarak eğitim alanındaki imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız İnşallah. Aldığımız bu hizmeti çok önemsiyoruz, İnşallah eğitim camiamıza ve öğrencilerimize faydalı olur diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZIN EĞİTİM ALANINDAKİ HASSASİYETİ TAKDİRE ŞAYAN”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in eğitim yatırımlarının takdire şayan olduğunu belirten AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da, “Bizim medeniyetimizde bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz. ‘İlim Çin’de de olsa talep ediniz’ der hadis-i şerifte. Bizim eğitimde kat ettiğimiz mesafe ve ulaşacağımız mesafeyi iktidar olarak biliyoruz ama Onikişubat Belediye Başkanımızın eğitim alanındaki hassasiyeti, kursları, yaptıkları sınavlar gerçekten çok kıymetli ve takdire şayan. İnşallah öğrenci kardeşlerimiz dağıtılan bu kartları en iyi şekilde kullanır” şeklinde konuştu.

Enver Gökşen de eğitime desteklerinden dolayı Milli Eğitim camiası adına Başkan Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, Online Eğitim Kartı’nın öğrencilere başarı getirmesini temenni etti.