Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Tıpkı bir bebeğin doğumu gibi yeryüzünde bir hayat kurmaya çalışan minik tohumların inanılmaz serüveni minik öğrencilerin ilgilisini çekti.

Öğrenciler, Laboratuvarları gezerek Ar-Ge bölümünü de inceleyip işin mutfağında inceleme yaptı.

Yahya Kemal İlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz; “Öğrencilerimizin derste öğrendiklerini pratikte de göstermek adına Soyal ve Kültür İşlerinden Müdür Yardımcısı Gülçin Şaylan ve 2-A Sınıf Öğretmeni Esin Çiloğullarıyla ve öğrencilerimizle beraber enstitüye ziyarette bulunduk. Çocuklarımıza büyüdüğünüzde ne olacaksınız diye sorulduğunda artık Ziraat Mühendisi cevabını da alıyoruz. Çocuklarımızın anılarında yer alacak bir gün yaşadık. Öğrencilerimize fayda sağlamak, hayatın içinden uygulamaları göstermek eğitim vizyonumuz içerisinde yer almaktadır" dedi.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü;" Tohumların hikayesi öğrencilerimizin hayatına benziyor Özen, önem ve en önemlisi de sevgi istiyorlar “dedi.

Enstitü Müdür Yardımcısı Özkan Altun; " Kurumumuz çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl oldu. Burası araştırma sahası olduğu için çok gürültü olmaz. Ama bugün neşeli bir durum söz konusu. Geleceğin Mühendisleri için ufuk açıcı bir gezi olmuştur inşallah"dedi.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, bizlere gerekli bilgilendirmeyi yapan, laboratuvarda tanıtımlarda yardımcı olan bütün personele teşekkür ederiz.