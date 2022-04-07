Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle Buluşuyor
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle...
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü...
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya...
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...

Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Bir tohumun hikâyesini öğrenmek amacıyla Yahya Kemal İlkokulu öğrencileri Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek canlı canlı görme fırsatı buldu.

Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti

Bir tohumun hikâyesini öğrenmek amacıyla Yahya Kemal İlkokulu öğrencileri Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek canlı canlı görme fırsatı buldu.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:08
banner459

Tıpkı bir bebeğin doğumu gibi yeryüzünde bir hayat kurmaya çalışan minik tohumların inanılmaz serüveni minik öğrencilerin ilgilisini çekti.

Öğrenciler, Laboratuvarları gezerek Ar-Ge bölümünü de inceleyip işin mutfağında inceleme yaptı.

Yahya Kemal İlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz; “Öğrencilerimizin derste öğrendiklerini pratikte de göstermek adına Soyal ve Kültür İşlerinden Müdür Yardımcısı Gülçin Şaylan ve 2-A Sınıf Öğretmeni Esin Çiloğullarıyla ve öğrencilerimizle beraber enstitüye ziyarette bulunduk. Çocuklarımıza büyüdüğünüzde ne olacaksınız diye sorulduğunda artık Ziraat Mühendisi cevabını da alıyoruz. Çocuklarımızın anılarında yer alacak bir gün yaşadık. Öğrencilerimize fayda sağlamak, hayatın içinden uygulamaları göstermek eğitim vizyonumuz içerisinde yer almaktadır" dedi.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü;" Tohumların hikayesi öğrencilerimizin hayatına benziyor Özen, önem ve en önemlisi de sevgi istiyorlar “dedi.

Enstitü Müdür Yardımcısı Özkan Altun; " Kurumumuz çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl oldu. Burası araştırma sahası olduğu için çok gürültü olmaz. Ama bugün neşeli bir durum söz konusu. Geleceğin Mühendisleri için ufuk açıcı bir gezi olmuştur inşallah"dedi.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, bizlere gerekli bilgilendirmeyi yapan, laboratuvarda tanıtımlarda yardımcı olan bütün personele teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”
Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji hastalarına moral
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji hastalarına moral
Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin
Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin
Kahramanmaraşlı Kore gazisi hayatını kaybetti!
Kahramanmaraşlı Kore gazisi hayatını kaybetti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber