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Öğrenciler Güvenç’in konuğu oldu!

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraşlı öğrencileri TBMM’de ağırladı. Kahramanmaraş Lisesi’nde eğitim gören 46 öğrenci, Güvenç’i makamında ziyaret ederek, parlamento çalışmalarını ve milletvekilinin görevlerini yakından izleme fırsatı buldu.

Öğrenciler Güvenç’in konuğu oldu!

Öğrenciler Güvenç’in konuğu oldu!

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraşlı öğrencileri TBMM’de ağırladı. Kahramanmaraş Lisesi’nde eğitim gören 46 öğrenci, Güvenç’i makamında ziyaret ederek, parlamento çalışmalarını ve milletvekilinin görevlerini yakından izleme fırsatı buldu.

17 Mart 2022 Perşembe 16:29
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’tan Ankara’ya giden Lise Müdürü Mehtap Süt öncülüğündeki Kahramanmaraş Lisesi’nin 46 öğrencisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret etmek istediklerini TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’e ilettiler. Öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayan Güvenç, 46 öğrenciyi TBMM’ye davet etti.

Kahramanmaraş Lisesi öğrencileri ilk olarak TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’i makamında ziyaret etti. Uzun süren sohbetin ardından misafirlerine TBMM’yi gezdiren Güvenç, hain 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM’nin bombalandığı alanı gösterdi.

Milletvekilinin görevlerinden meclis çalışmalarına kadar parlamento çalışmalarının tamamını anlatan Güvenç, TBMM İçişleri Komisyonu’nun çalışmaları ve görevleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Güvenç, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Öğle yemeğini Gazi Meclis’te Güvenç ile birlikte yiyen öğrenciler, unutulmaz bir TBMM gezisi gerçekleştirdi.

“Gençleri görünce çalışma azmimiz daha da artıyor”

Öğrencilerin ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Celalettin Güvenç, “Kahramanmaraş Lisemizin kıymetli gençlerini misafir ederek, Gazi Meclis ile ilgili bilgiler aktardık. Önümüzdeki yıl Üniversite sınavına girecek gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Gençler bizim için çok önemli, onların gözlerindeki parıltıyı görünce çalışma azmimiz daha da artıyor. Gençlerimizle Gazi Meclis’imizi gezmekten çok mutlu oldum. Burası ülkemizin en can alıcı noktalarından birisi, milli iradenin tecelli ettiği yer. Kanunların yapıldığı yer burası, demokrasimizin kalbi burası, gençleri burada görmek sevindiriciydi. İnşallah derslerine iyi çalışacaklar, başarılı bir öğrenim hayatının ardından arzu ettikleri mesleklerin sahibi olacaklar. Bir kısmı da burada bizim yaptığımız görevi yerine getirecek, bayrağımızı daha ileri taşıyacak” dedi.

Kahramanmaraş Lisesi Müdürü Mehtap Süt ve öğrenciler, desteklerinden dolayı Güvenç’e teşekkür etti.

Öğrenciler son olarak Başkan Güvenç ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerini sonlandırdı.

Son Güncelleme: 17.03.2022 19:13
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Öğrenciler Güvenç’in Konuğu Oldu!
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