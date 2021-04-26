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Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri özenle yapıyoruz. Tabiri caizse ilçemizi hizmetlerimizle ilmek ilmek işliyoruz” dedi.

Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’

Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri özenle yapıyoruz. Tabiri caizse ilçemizi hizmetlerimizle ilmek ilmek işliyoruz” dedi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:12
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Hafta sonu devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Okay, A tipi mesire alanı, Doğukent Spor Kompleksi gibi büyük projelerin hızla devam ettiğini ifade etti.
Özellikle pandemi sürecinde yavaşlayan tüm projelerin hız kazandığını aktaran Başkan Okay, şunları aktardı: “İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına başlattığımız tüm çalışmalarımız özverili bir şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımızı tek tek inceleyerek takip ediyoruz. Özellikle büyük projelerimiz olan A tipi mesire alanı ve Doğukent Spor Kompleksimizin inşaat çalışması devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Kahramanmaraş’a çok büyük katkı sağlayacak. Özellikle A tipi mesire alanımız Yedikuyular bölgemizde konaklamalı önemli bir tesis olacak. Şehir içerisinde de çalışmalarımız devam etmektedir. Asfalt, kilit parke gibi faaliyetlerimiz ihtiyaç duyulan tüm alanlarda devam etmektedir.”

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