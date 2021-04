Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’

Hafta sonu devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Okay, A tipi mesire alanı, Doğukent Spor Kompleksi gibi büyük projelerin hızla devam ettiğini ifade etti.

Özellikle pandemi sürecinde yavaşlayan tüm projelerin hız kazandığını aktaran Başkan Okay, şunları aktardı: “İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına başlattığımız tüm çalışmalarımız özverili bir şekilde devam ediyor. Tüm çalışmalarımızı tek tek inceleyerek takip ediyoruz. Özellikle büyük projelerimiz olan A tipi mesire alanı ve Doğukent Spor Kompleksimizin inşaat çalışması devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Kahramanmaraş’a çok büyük katkı sağlayacak. Özellikle A tipi mesire alanımız Yedikuyular bölgemizde konaklamalı önemli bir tesis olacak. Şehir içerisinde de çalışmalarımız devam etmektedir. Asfalt, kilit parke gibi faaliyetlerimiz ihtiyaç duyulan tüm alanlarda devam etmektedir.”