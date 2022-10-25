Olimpiyat şampiyonu öğrenci Kahramanmaraş'ta öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı

Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'nde çiçeklerle karşılanan 11. sınıf öğrencisi Özer'e arkadaşları ve öğretmenleri sevgi gösterisinde bulundu.

Uzun süre alkışlanan Özer'e okul müdürü İsmail Demir tarafından altın hediye edildi.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özer, coşkulu karşılanmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Başarısından dolayı mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Olimpiyatların önce birinci aşaması oluyor, ben birinci aşamayı 9. sınıfta geçtim. 10. sınıfta takıma seçildim. Bu yılda takımla Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na katıldım. Aslında hepimiz takım olarak çok çalıştık. Hepimiz birbirimize çok destek olduk. Hepsini çok tebrik ediyorum. Hepsi çok iyi bir başarı gösterdi. Tabi ki gurur verici bir şey. Özellikle kızlar bu alanda az olduğu için bende bu alanda bir başarı gösterdiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü bu alanda kızlara ihtiyaç var. Arkadaşlarımın da beni tebrik etmesi çok gurur verici bir şey. Ben açıkçası bu kadar büyük bir karşılama beklemiyordum. O yüzden birazcık heyecanlandım. Arkadaşlarımın benimle gurur duyduklarını bilmek benim için çok mutluluk verici bir şey."

Özer'in başarısının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını ifade eden okul müdürü İsmail Demir de bu başarının okuldaki öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını dile getirdi.

Özer'i tebrik eden Demir, "Marifet iltifata tabidir. O nedenle başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek gerekiyor. Öğrencilerin yanında olmak gerekiyor. Bizde elimizden geldiğince onu yapmaya çalıştık. Duru okulda büyük bir coşkuyla karşılandı. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu başarıdan dolayı çok çok mutlu oldular. Alkışlarla, gülen yüzlerle ve tebriklerle karşılandı. O da bu duruma çok memnun oldu." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Abdullah Çamlı ise çalışma ve azmiyle Özer'in çevresindeki arkadaşlarına örnek teşkil ettiğini belirtti. Özer'in uluslararası bir yarışmada altın madalya alması öğretmen olarak kendisini mutlu ettiğini belirten Çamlı, "Özer'in uluslararası bir yarışmada madalya alması ülkemiz, şehrimiz okulumuz adına bizleri çok çok mutlu etti. Bizde sınıf öğretmeni olarak bu çalışmalarında küçük bir katkımız olduysa bundan memnuniyet duyarız. Okul olarak bir öğrencinin bu şekilde karşılanması arkadaşları tarafından sevilmesi ve bu mutluluğu hepsinin beraber yaşaması sınıf öğretmeni olarak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Özer, daha sonra Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Şahin Balcıoğlu'nu ziyaret etti.