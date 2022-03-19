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Ölmez: “Ekonomi sorumluları tarafından doğru okunamıyor”

Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez, TCMB’nin son faiz kararı sonrası Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Yanlış faiz politikası uygulanmasının enflasyonu tetiklediğini belirten Ölmez ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ın enflasyona ve ekonomiye ciddi etkisinin olmadığını dile getirdi.

Ölmez: “Ekonomi sorumluları tarafından doğru okunamıyor”

Ölmez: “Ekonomi sorumluları tarafından doğru okunamıyor”

Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez, TCMB’nin son faiz kararı sonrası Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Yanlış faiz politikası uygulanmasının enflasyonu tetiklediğini belirten Ölmez ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ın enflasyona ve ekonomiye ciddi etkisinin olmadığını dile getirdi.

19 Mart 2022 Cumartesi 15:16
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İngiltere ve ABD merkez bankalarının faiz artırdığı bir ortamda TCMB’nin faizi sabit bırakmasının doğru olmadığını söyleyen Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez: “Eylül ayından bu yana ısrarla uygulanan düşük faiz odaklı para politikası maalesef politikayı uygulayanların öngördüğü sonuçları önümüze koyamadı.

Faiz sebep enflasyon sonuç denklemi -ki ne kadar tutarlı olduğu hala tartışılır- ne Türk ekonomisini ne enflasyon karşısında vatandaşı ne de yatırımcıları ikna etti. Düşük faiz uygulamaya başladığımız günden bu yana döviz kurları coştu, enflasyon rekor üstüne rekor tazeledi. Dolar endeksli ticaretimiz zarar gördü. Tabiri yerindeyse paramız pul oldu. Pandemiyle birlikte başlayan tedarik zincirindeki aksaklıklar, Rusya – Ukrayna krizi ve global enerji krizi ekonomisi bizden çok daha iyi konumda olan ülkelerde enflasyonun artmasına sebep oldu.

Dolarize olan Türk ekonomisi ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ formülüne rağmen ekonomiye ve enflasyona ciddi bir etki etmedi. Enflasyonu düşürmek için ABD ve İngiltere merkez bankaları faiz artırımına gitti. TCMB ise yüzde 54 olan enflasyon karşısında politika faizini yine yüzde 14’te sabit tuttu.” dedi.

Ekonominin sorumluları tarafından doğru okunamadığını vurgulayan Ölmez sözlerine şunları ekledi: “Yanlış faiz politikasının enflasyonu ciddi manada tetiklediğini hep beraber gördük. Devlet market raflarında fiyatların aşağı çekilmesi için alacağı KDV’den vazgeçti ancak bu sefer de Rusya – Ukrayna krizi raflardaki fiyatları yükseltti. Türkiye’nin bu krizde tutunduğu siyasi tavır yerindeydi. Ancak ekonomi doğru okunmadığı için Ayçiçek yağına muhtaç kaldık. Yüzde 7 KDV indirildi yerine yüzde 50 zam geldi. Türkiye girdiği bu zorlu virajdan doğru ekonomi okumasıyla düzlüğe çıkabilir.”

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Ölmez: “Ekonomi Sorumluları Tarafından Doğru Okunamıyor”
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