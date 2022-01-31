Ölmez: “Merkez bankası aylar sonra yerinde bir karar aldı”

Merkez Bankasının faizi sabit bırakmasının yerinde bir karar olduğunu ifade eden Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez şunları söyledi: “Merkez Bankası belki de aylar sonra ilk defa yerinde ve doğru bir karar aldı. Şu dönemde faizin düşürülmeye devam edilmesi ülke ekonomisini yeniden bir çıkmaza sürükleyebilirdi. Eylül ayından bu yana siyasi angajmanlarla, reel ekonomiden uzak bir şekilde düşürülen faiz enflasyonda ve kurda yükselişlere neden oldu. Pahalılığın önüne geçilemiyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına bile güvenin kalmadığı bir ortamdayız.”

“FED POLİTİKALARI İYİ ANALİZ EDİLMELİ”

Merkez Bankasının para politikalarında daha tarafsız ve ekonomik gerçeklere uygun davranması gerektiğini vurgulayan Ölmez: “Maalesef enflasyon dünyanın sorunu olmuş durumdu. ABD’de bile son yılların en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıktı. Yine Avrupa ülkelerinde de tablo hemen hemen aynı. Emtiadaki yükselişler ham madde fiyatlarına yansıyor ve bu da üreticileri derinden etkiliyor. FED yıllar sonra faizi artırma sürecine girdi. Artık para eskisi gibi akmayacak. Her ülke kendini korumaya alıyor. Merkezin alacağı her kararı iki kere düşünmesinin daha sağlıklı olacağına inanıyorum” dedi.

“ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Rusya’nın ABD ile olan Ukrayna geriliminin enerjide sıkıntı yaşatacağını sözlerine ekleyen Ölmez: “Önümüzdeki süreçte ortam daha da gerilecek gibi görünüyor. Avrupa’da enerji stokları yarıya inmiş durumda. Rusya doğalgaz vanalarını daha da kısacak gibi. Bu atmosferde ikili ilişkilere dikkat edilmesi gerekiyor. Muhtemel bir enerji krizi ve buna binaen gelecek zamlar vatandaşı daha da perişan edecek. BOTAŞ şimdiden bazı tesislerinde doğalgaz kısıntısı uygulayacak. Tedbirimizi iyi almalıyız. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projeler üretmeli ve bunları hayata geçirmeliyiz. Zamlar geri alınmasa bile fiyatların yerinde kalabilmesi gerekiyordu. Tablo endişe verici.” diyerek sözlerini tamamladı.