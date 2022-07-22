Ölmez; “Tam bağımlı Merkez Bankası”

Ölmez yaklaşan büyük krize dikkat çekerek, “Türkiye ekonomisi döviz üretemiyor” dedi. Şu değerlendirmelerde bulundu;

“Dünyada 60'ı aşkın merkez bankası enflasyonu düşürmek için faiz artışına giderken, TCMB yılbaşından bu yana altı toplantıda olduğu gibi yine politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu.

Türkiye’de 2022 büyük ekonomik krizi dört nala geliyor. Burada bir ölçüde belirsiz olan büyük krizin seçimden önce mi, sonra mı olacağı.

SAYIN MERAL AKŞENER’İN İFADESİYLE, “SÖZDE DEĞİL ÖZDE YERLİ VE MİLLÎ OLUN” DİYORUZ

CDS puanımız Rusya dışında rekora gidiyor, 908 dolayında, kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye notu yatırım yapılabilir ülke derecesinin çok çok altına düştü.

Ülke ekonomisinin iflas etme ihtimali yüzde 16 düzeyinde görünüyor uluslararası istatistiklerde.

Dış piyasalardan dolar bulabilirsek yüzde 12 dolar faizi ile borçlanıyoruz, bu son oran bile denizin bittiğini gösteriyor.

Türkiye ekonomisi döviz üretemiyor, hukuk devleti bittiği için yabancı yatırım da gelmiyor ama seçim odaklı büyümede ısrarlı bir hükümet var karşımızda.