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‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
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‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, 1 Aralık Perşembe günü ‘Ölü Ozanlar Derneği’ adlı yetişkin tiyatrosunu izleyiciyle buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 19.00’da başlayacak.

‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak

‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, 1 Aralık Perşembe günü ‘Ölü Ozanlar Derneği’ adlı yetişkin tiyatrosunu izleyiciyle buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 19.00’da başlayacak.

29 Kasım 2022 Salı 12:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında, 1 Aralık Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Ölü Ozanlar Derneği’ adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikâyeleri, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini konu alan gösteri saat 19.00’da perdelerini açacak. Hakan Altıner, Sadi Özen, Berkay Şengil, Berkay Şanveren, Onur Yaldız, Tayfun Yılmaz, Barış Özkoçak ve Dilara Ayata gibi usta sinema oyuncularının rol aldığı gösterinin biletleri 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

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‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
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