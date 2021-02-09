Ömer Çınar’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

“12 Şubat Kurtuluş Destanı, bir milletin askeri destek almadan dünyanın en güçlü ordularından birine karşı, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren tarihte eşi benzeri olmayan emsalsiz bir şahlanış destanı, şanlı bir zaferdir.

Ülkemizin her tarafının işgal edildiği bir ortamda kahraman ecdadımız, ne pahasına olursa olsun İstiklal Mücadelesini başlatarak vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan devletlere bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini göstermiş ve bu eşsiz mücadele tüm Anadolu’ya örnek olarak, Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasına zemin hazırlamış, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeni bir devletin doğacağı müjdesini vermiştir.

Aslan Bey, Şeyh Sezai Efendi, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Evliya Efendi, Mıllış Nuri, Yörük Selim, Çakmakçı Said, Senem Ayşe, Şehit Yusuf Çavuş, Abdullah Çavuş gibi fedakârlık ve cesaret timsali sayısız kahramanlar aziz milletimizin nasıl bir millet olduğunu, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih edeceğini bütün dünyaya göstermiştir.

Onun için bu destan değil 101 yıl, yüzlerce yıl geçse de asla unutulmayacak. 12 Şubat Kurtuluş Günümüzün 101. yıldönümü dolayısıyla bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepimizin bu onurlu gününü kutluyorum”