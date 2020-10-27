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Ömer Kundakçı’dan kandil mesajı

Sukune İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP İl Divan Kurulu Üyesi Ömer Kundakçı, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ömer Kundakçı’dan kandil mesajı

Ömer Kundakçı’dan kandil mesajı

Sukune İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP İl Divan Kurulu Üyesi Ömer Kundakçı, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

27 Ekim 2020 Salı 17:47
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Ömer Kundakçı mesajında; “Mübarek gün ve gecelerin hayatımızda vazgeçilmez bir yeri ve vardır. Tüm âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)’in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır.

Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır.

O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir.

O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in mutlu ve huzurlu bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın günümüzde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir.

Bu nedenle Mevlit Kandili onun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini, bu mübarek gün ve gecelerin Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, tüm İslam Âleminin Mevlid Kandilini kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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Ömer Kundakçı’dan Kandil Mesajı
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