Önceliklerim Var Benim Önceliklerime Kimse Dokunmasın

Önceliklerim İşte Bu Yüzden Önceliklerim Var Benim Sakın kimse Dokunmasın.

Vicdanıma Merhametime Ve İnsanlığıma Asla Dokunmasın Benim.

Bizleri Doğurup Büyüten Anamıza, Kız Kardeşlerimize, Ablalarımıza, Eşlerimize, Kızlarımıza Yarimize, Sevdiğimize, Sevdalımıza, Bizi Biz Yapan Gözü Yaşlı, Gönlü Yaslı, Her Koşulda Yoktan Vareden Evin Direği Ve Anası Başımınızın Tacı Kadınlarımızı Üzmeyin Dokunmayın Ve Canice İşkence Yaparak Katletmeyin.

Dövmeyin, Sövmeyin, Üzmeyin, Kırmayın, İncitmeyin, Gözünden Yaş Akıtmayın. Kıymetini Bilin Saygı İle Önlerinde Eğilin Başınızın Tacı Yapın. Uzattığı Eli Tutun Ve Sıkıca Sarılın Sadece Başını Okşayın, Tatlı Diliniz İle Kalbini Gönlünü Ve Yüreğini Serin Tutun.

Önceliklerim Var Benim Bu Yüzden Kadınlarımıza Sakın Dokunmayın.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarımızın Bir Gününü Değil Her Gününü Hergün Kutluyor, Saygı Sevgi Ve Muhabbetle Önlerinizde Eğiliyorum.

KADINA ŞİDDETİ KINIYOR VE LANETLİYORUM.

Herkim Bir Kadınımıza İşkence Yapıyor, Canını Yakıyor, Dövüyor, Sövüyor Özgürlüğünü Ve Yaşama Hakkını Elinden Alıyor Ve Katlediyorsa ALLAH Onun Bin Türlü Belasını Versin.

Birgün Değil 365 Gün Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu Ve Mutlu Olsun İnşallah. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.