Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları da durdurak bilmeden saha çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi’nden Onikişubat Belediye Başkan adayı olan Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, isminin açıklandığı günden itibaren de seçim bölgesini karış karış gezmeye devam ediyor.

Son günlerde kentin batı yakası olan ve nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken bölgelere çıkarma yapan Ceyhan, bu kez ise Fatmalı Mahallesi’ne gitti. Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyesi adayları ile Fatmalı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ceyhan, projelerinden bahsederek partisi adına destek istedi. Fatmalı ziyaretinde Ceyhan’a, yoğun teveccüh gösteren vatandaşlar tabiri caizse sevgi seli oluşturdu. Ceyhan, ayrıca mahalle içerisindeki muhtar adaylık seçim bürolarına da uğrayarak adaylara başarılar diledi.

İNANÇLI KADROLAR OLARAK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Fatmalı’da halka seslenen Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, göreve geldiklerinde ilk kazmayı batı yakasından vuracaklarını söyledi. Mevcut belediyenin 10 yıldır ilçeyi yönettiğini ifade eden Ceyhan; “Yaptıkları güzel işler için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizim hiç kimseyle, hiç bir şahısla problemimiz yok. Çünkü biz, Allah rızası için, vatan meselesi, memleket meselesi diye yola çıktık. Sizlerin orada sesi olabilirsek, sizlerin orada bir gözü, kulağı olabilirsek ne mutlu bize. Doğru yapılan her şey için, vatandaşa yapılan her türlü hizmet için teşekkür ediyoruz. Ama bizler genç ekibimizle, enerjimizle, davamıza olan inancımızla, inançlı kadrolar olarak daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağımıza inanıyoruz. Bunun için de sizden bir oy istiyoruz.

MEDENİYETLER YOLSUZ OLMAZ

Bizim, bu bölgeyle ilgili ciddi projelerimiz var. Bu bölgeyi tanıdığım için sorunları da biliyorum. En büyük problemimiz ulaşım olduğundan ötürü 3 tane köprü projemiz var. Bunların bir tanesi eski Kürtler Avşarı Köprüsü barajın altında kaldı. Bizler, Kürtler Avşarı’ndan karşı düzlüğe bir köprü atacağız. Medeniyetler yolsuz olmaz, gidiş gelişler, alışverişler, ticaretler, ziyaretler yol olmadan olmaz. Yol olmalı ki insanımız gelişmeli, yol olmalı ki şehirlerimiz, beldelerimiz gelişmeli. Bu köprü hemen bizim yapacağımız ilk işlerden biri. Batı köylerinden bir kardeşiniz olarak Rabbim bize bu görevi nasip ederse inşallah ilk kazmayı oraya vuracağız. Sizlerin de desteğiyle biz bu bayrağı inşallah Onikişubat’a hep birlikte dikeceğiz” ifadelerini kullandı.