Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...

Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!

Fatmalı Mahallesi’ne çıkarma yapan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, yoğun ilgiyle karşılandı.

Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!

Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!

Fatmalı Mahallesi’ne çıkarma yapan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, yoğun ilgiyle karşılandı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 11:02

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları da durdurak bilmeden saha çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi’nden Onikişubat Belediye Başkan adayı olan Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, isminin açıklandığı günden itibaren de seçim bölgesini karış karış gezmeye devam ediyor.

Son günlerde kentin batı yakası olan ve nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken bölgelere çıkarma yapan Ceyhan, bu kez ise Fatmalı Mahallesi’ne gitti. Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyesi adayları ile Fatmalı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ceyhan, projelerinden bahsederek partisi adına destek istedi. Fatmalı ziyaretinde Ceyhan’a, yoğun teveccüh gösteren vatandaşlar tabiri caizse sevgi seli oluşturdu. Ceyhan, ayrıca mahalle içerisindeki muhtar adaylık seçim bürolarına da uğrayarak adaylara başarılar diledi.

İNANÇLI KADROLAR OLARAK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Fatmalı’da halka seslenen Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, göreve geldiklerinde ilk kazmayı batı yakasından vuracaklarını söyledi. Mevcut belediyenin 10 yıldır ilçeyi yönettiğini ifade eden Ceyhan; “Yaptıkları güzel işler için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizim hiç kimseyle, hiç bir şahısla problemimiz yok. Çünkü biz, Allah rızası için, vatan meselesi, memleket meselesi diye yola çıktık. Sizlerin orada sesi olabilirsek, sizlerin orada bir gözü, kulağı olabilirsek ne mutlu bize. Doğru yapılan her şey için, vatandaşa yapılan her türlü hizmet için teşekkür ediyoruz. Ama bizler genç ekibimizle, enerjimizle, davamıza olan inancımızla, inançlı kadrolar olarak daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağımıza inanıyoruz. Bunun için de sizden bir oy istiyoruz.

MEDENİYETLER YOLSUZ OLMAZ

Bizim, bu bölgeyle ilgili ciddi projelerimiz var. Bu bölgeyi tanıdığım için sorunları da biliyorum. En büyük problemimiz ulaşım olduğundan ötürü 3 tane köprü projemiz var. Bunların bir tanesi eski Kürtler Avşarı Köprüsü barajın altında kaldı. Bizler, Kürtler Avşarı’ndan karşı düzlüğe bir köprü atacağız. Medeniyetler yolsuz olmaz, gidiş gelişler, alışverişler, ticaretler, ziyaretler yol olmadan olmaz. Yol olmalı ki insanımız gelişmeli, yol olmalı ki şehirlerimiz, beldelerimiz gelişmeli. Bu köprü hemen bizim yapacağımız ilk işlerden biri. Batı köylerinden bir kardeşiniz olarak Rabbim bize bu görevi nasip ederse inşallah ilk kazmayı oraya vuracağız. Sizlerin de desteğiyle biz bu bayrağı inşallah Onikişubat’a hep birlikte dikeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde Sevgi Seli!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”
Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”
Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”
Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”
AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!
AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!
Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”
Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”
Ceyhan karış karış geziyor!
Ceyhan karış karış geziyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber