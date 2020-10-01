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Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı

01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 10.30’da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salona alındı.

Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı

Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı

01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 10.30’da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salona alındı.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:49

Meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

İlanen duyurulur.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.

2- 2021 Mali Yılı için hazırlanan Performans Programının görüşülmesi teklifi.

3- 2021 Mali Yılına ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi teklifi.

4- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde değişiklik yapılması teklifi.

5- Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin satışlarının yapılabilmesi için encümene yetki

verilmesi teklifi.

6- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.

7- Dilek ve temenniler.

8- Kapanış.

Son Güncelleme: 01.10.2020 15:11
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