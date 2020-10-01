Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı

Meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.
İlanen duyurulur.
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:
1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.
2- 2021 Mali Yılı için hazırlanan Performans Programının görüşülmesi teklifi.
3- 2021 Mali Yılına ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi teklifi.
4- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde değişiklik yapılması teklifi.
5- Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin satışlarının yapılabilmesi için encümene yetki
verilmesi teklifi.
6- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış.