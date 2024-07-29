Onikişubat belediyesi Fırnız’daki yangına seferber oldu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi sınırlarındaki Suçatı Mahallesi’nde bulunan Fırnız Mesire Alanı’nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Kolluk kuvvetleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermezken, bölgedekiler de tahliye ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarına Onikişubat Belediyesi de destek veriyor.

Onkişubat Belediyesi ekipleri, cansiperane bir şekilde yangını kontrol altına almak için arazöz, looder, kepçe ve sulama araçlarıyla seferber oldu.

Başkan Toptaş, yaptığı açıklamada, “Doğal güzellikleriyle göz bebeğimiz olan Fırnız’ımızda meydana gelen yangını üzüntüyle takip etmekteyiz. Belediye ekiplerimiz de yangının hızlıca söndürülmesi adına arazöz, looder ve kepçe ile itfaiye ekiplerine destek veriyor.Yangından etkilenen tüm canlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangını söndürmek için çalışan tüm ekiplerimize kuvvet ve kolaylık diliyorum. Allah, ilçemizi ve ülkemizi tüm afetlerden korusun. Hepimize geçmiş olsun” dedi.