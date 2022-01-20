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Onikişubat Belediyesi Karla Mücadele Ediyor

Onikişubat Belediyesi, ilimizde 18 Ocak Salı günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele araçları ve ekipleriyle ilçe genelinde karla mücadele ediyor.

Onikişubat Belediyesi Karla Mücadele Ediyor

Onikişubat Belediyesi Karla Mücadele Ediyor

Onikişubat Belediyesi, ilimizde 18 Ocak Salı günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele araçları ve ekipleriyle ilçe genelinde karla mücadele ediyor.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:31
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Onikişubat Belediyesi 60 araç ve 200 personeliyle ilçe genelinde merkezden kırsal mahallelere kadar kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özellikle sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurumlarının ulaşım yolları öncelikle kardan temizlenerek vatandaşların acil durumlarda ulaşımda sıkıntı yaşamamaları sağlandı. Sosyal medya ve çağrı merkezine gelen talepler üzerine,yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ara sokaklara ekipler derhal müdahale etti.

Sosyal medya hesaplarından sık sık hava durumu ve önlemlerle ilgili vatandaşını bilgilendiren Onikişubat Belediyesi, uyarıların dikkate alınmasının gerekliliğini vurguladı.

Şiddetli poyraz nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması, kış lastiği ya da zinciri olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarıları Onikişubat Belediyesi sosyal medya hesaplarından vatandaşlara duyuruluyor.

Her talebe yetişmeye çalıştıklarını, ilçe genelinde olumsuz bir durum olmadığını belirten Belediye yetkilileri gece gündüz demeden 24 saat araçlarıyla teyakkuz halinde bulunduklarını belirttiler.

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Onikişubat Belediyesi Karla Mücadele Ediyor
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