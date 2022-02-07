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Onikişubat Belediyesi Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası Başladı

Onikişubat Belediyesi 4-12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında Liseler Arası Basketbol Turnuvası bugün başladı. Onikişubat Beldiyesi’nin Kurtuluş Kupası olarak düzenleyeceği Basketbol Turnuvası Onikişubat ilçesinde bulunan liseler arasında gerçekleştirilecek.

Onikişubat Belediyesi Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası Başladı

Onikişubat Belediyesi Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası Başladı

Onikişubat Belediyesi 4-12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında Liseler Arası Basketbol Turnuvası bugün başladı. Onikişubat Beldiyesi’nin Kurtuluş Kupası olarak düzenleyeceği Basketbol Turnuvası Onikişubat ilçesinde bulunan liseler arasında gerçekleştirilecek.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:38
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22 lisenin katılacağı müsabakalarda katılımcı okulların takımlarına eşofman, forma ve basketbol topu hediye edilecek. İlk üç takıma da kupaları Başkan Mahçiçek tarafından takdim edilecek. Maç öncesi konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu sözlerle seslendi.

“Kahramanmaraş bilge insanların kenti. Gerçekten de edebiyatın başkentiyiz. Ama esas Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı destanının başkenti. Birinci dünya savaşında Osmanlı imparatorluğumuzun dağıtılmasından sonra Türkiye o günkü işgalci devletler tarafından işgal edilmişti. Bunlardan bir tanesi de Kahramanmaraş’tı. Kahramanmaraş önce İngilizler tarafından sonra da Fransızlar tarafından işgal edildi. Ama bu memleketin güzel insanları o Fransızların işgali altında yaşayamazdı, yaşamadı da. Hiçbir askeri gücü olmadan, silah mühimmatı olmadan ama o istiklale olan güveniyle ayağa kalktı. O her türlü silaha ve donanıma sahip Fransız askerleriyle geceli gündüzlü savaştı ve 22’nci günün sonunda Fransız askerlerini Kahramanmaraş’ımızdan kovdu. Dolayısıyla istiklal savaşımızın başlangıcı Kahramanmaraş’tadır. Yani Kahramanmaraş istiklalimizin başkentidir.

İşte bu bağlamda bu yıl 102. yılını kutlayacağımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na ithafen onun adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle Amatör Spor Kulüplerimizle beraber Kurtuluş Kupası adı altında liselerimize basketbol turnuvası düzenledik. Önümüzdeki yıl daha çok branşlarda müsabakalar düzenleyeceğiz.”

Onikişubat Belediyesi Hürriyet Mahallesi Şehit Zekeriya Boyar Spor Salonunda başlayan maçın startını Başkan Mahçiçek verdi. 12 Şubata kadar devam edecek Basketbol turnuvası her gün 09.30 ve 17.30 saatleri arasında yapılacak. Tüm halkımız ve basketbol severler davetlidir.

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Onikişubat Belediyesi Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası Başladı
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