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Onikişubat Belediyesi Meclis Üyeleri’nden İsrail’in Zulmüne Kınama

Onikişubat Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Hizmet binasında gerçekleştirildi. Olağan gündem maddeleri ve Filistin’in Kudüs, Gazze şehirlerine İsrail’in hukuk dışı ve pervasızca saldırı-işgal girişimlerinin Onikişubat Belediye Meclis Üyeleri tarafından kınanması teklifinin kabulü önergesi görüşüldü.

Onikişubat Belediyesi Meclis Üyeleri’nden İsrail’in Zulmüne Kınama

Onikişubat Belediyesi Meclis Üyeleri’nden İsrail’in Zulmüne Kınama

Onikişubat Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Hizmet binasında gerçekleştirildi. Olağan gündem maddeleri ve Filistin’in Kudüs, Gazze şehirlerine İsrail’in hukuk dışı ve pervasızca saldırı-işgal girişimlerinin Onikişubat Belediye Meclis Üyeleri tarafından kınanması teklifinin kabulü önergesi görüşüldü.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:44
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İsrail’in zulmüne karşı kınama metni millet ittifakı meclis üyeleri tarafından okundu. Okunan metin aşağıdaki gibidir.

“Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.

Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.

Onikişubat İlçesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”

Belediye Meclis Üyelerinin İsrail’i kınaması hakkındaki önergede alınan karar şöyledir.

“Onikişubat Belediye Meclis Üyeleri olarak Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail’in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarının gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde deklare ediyor, İsrail’in bu hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna beyan ediyoruz.”

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