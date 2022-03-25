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Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti

Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala birlik ve beraberliği artırmak amacıyla Cuma namazı sonrası cami cemaati ve vatandaşlara pilav-ayran ikramı geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti

Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti

Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala birlik ve beraberliği artırmak amacıyla Cuma namazı sonrası cami cemaati ve vatandaşlara pilav-ayran ikramı geleneğini bu yıl da sürdürdü.

25 Mart 2022 Cuma 18:19
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Ramazana sayılı günler kala paylaşmanın güzelliğini gönüllerde hissettirmek adına sorumluluk üstlenen Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bir kez daha gönülleri fethetti. Sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayı öncesi her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği camilerde pilav-ayran ikramını bu yıl 3 camiyle sürdürdü. Hz. Hamza Cami, Delil Alili Cami ve Serintepe Yayla Camii’ne kurulan çadırlarda cami cemaati, esnaflar, öğrenciler ve vatandaşlara pilav-ayran ikramında bulunuldu. Hz. Hamza Camii’nde Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, cemaate pilav-ayran ikram etti. Başkan Mahçiçek, cami bahçesinde cemaat ve vatandaşlarla bir araya gelerek, mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verip vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı.

“Bizim gönül soframızda herkese yer var”

Pilav ikramı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak belirli aralıklarla paylaşmanın güzelliğini göstermek ve birlik ve beraberliği artırmak amacıyla çeşitli vesilelerle vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ramazan ayının da yaklaşmasını fırsat bilerek ilçemizin çeşitli camilerinde cemaatimize ve vatandaşlarımıza pilav-ayran ikramında bulunmak istedik. Bugün Hz. Hamza Cami, Delil Alili Cami ve Serintepe Yayla Camii’nde gönül sofraları kurarak, vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Bilindiği üzere Ramazan ayı, akrabalık, komşuluk ve kardeşlik ilişkilerini tazelemek ve kuvvetlendirmek için de eşsiz bir fırsattır. Halen tam olarak geçmeyen pandemi koşullarına da uyarak bu fırsatı Ramazan öncesinde kardeşlerimizle beraber olarak değerlendirdik. Vatandaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duydum, İnşallah bu kabil organizasyonlarla vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bizim gönül soframızda herkese yer var, tüm vatandaşlarımızın mübarek cuma gününü kutluyorum” dedi.

Cami cemaati ve vatandaşlar, gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Hanefi Mahçiçek’e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Pilav-ayran ikramı, yapılan duanın ardından sona erdi.

Son Güncelleme: 25.03.2022 19:39
Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi Paylaşmanın Güzelliğine Dikkat Çekti
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