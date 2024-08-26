Onikişubat Belediyesi, Sağanağın İzlerini Silmek İçin 7/24 Çalışıyor

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde aniden bastıran ve etkili olan sağanak, Onikişubat’tahayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakikada metrekareye 8 kilogram yağış düşen sağanakta, bazı ana cadde ve ara sokaklarda sel meydana geldi.

Yoğun yağışın ardından sahaya çıkan Onikişubat Belediyesi ekipleri, yaşanan olumsuzluklarının önüne geçmek adına yoğun çaba sarf etti.

Belediye ekipleri özellikle sel ve su baskınlarından etkilenen mahallelerde yoğun bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Yörük Selim Mahallesi, Abdülhamit Han Mahallesi, İncebel Küme Evleri ve Payamlı Mahallesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda su tahliyesi ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

EKİPLER 7/24 ESASIYLA ÇALIŞIYOR

Yörükselim Mahallesi, İncebel Küme Evleri ve Abdülhamit Han Mahallesi’nde yolların temizlenmesi ve selin getirdiği birikintilerin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Afetin en çok hissedildiği ve ulaşımın tamamen kesildiği Payamlı Mahallesi’nde de Onikişubat Belediyesi’nin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, yaşanan sağanak yağışın olumsuz etkilerini en kısa sürede tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetini en hızlı şekilde gidermek için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ekiplerimiz, yağışın izlerini silmek için aralıksız çalışıyor” dedi.