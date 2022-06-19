Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı

Yaz sezonuyla birlikte kültürel ve sportif etkinliklerine hız veren Onikişubat Belediyesi, gençlerin keyif alacağı muhteşem bir turnuva düzenledi. Onikişubat Belediyesi, sokak basketbolu olarak bilinen 3x3 Streetball Turnuvası’na EXPO 2023 markasıyla katılırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ile Piazza AVM de turnuvanın diğer paydaşı oldu. 17-18 Haziran tarihlerinde Piazza AVM Açık Otopark Alanı’nda düzenlenen turnuvaya 61 takımdan 220 sporcu katıldı. Ailelerin ve basketbol severlerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren takım ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Turnuvanın final müsabakalarını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da katıldı.

“Ülkemizin geleceği gençlerimize yatırım yapacağız”

Ödül töreninin ardından sporcular ve ailelerine seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sportif aktivitelere ağırlık vereceklerini belirterek, Onikişubatlı gençlerin gelişimine destek vereceklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, “Bu kabil sportif aktiviteleri devam ettirerek daha da iyi noktalara taşıyacağız İnşallah. Eğitimli insanların başarısı daha kolaydır. Türkiye olarak son yıllarda da basketbol ve voleybol gibi futbolun dışındaki branşlarda eğitim seviyemiz ileri düzeydedir. Dolayısıyla görüyorsunuz uluslararası alanda çok güzel başarılara imza atıyoruz. İşte bu başarıda pay sahibi olan çocuklarımız, iyi eğitimli olanlardır. Bu gençler de İnşallah gelecekte ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek, buralardan şampiyonlar çıkacak İnşallah. Tüm çocuklarımıza güveniyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında liseler ve ortaokullararası basketbol turnuvaları düzenleyeceğiz. Ayrıca voleybol branşında da turnuvalar düzenleyeceğiz. Sportif branşlarda elimizden geldiği kadar çocuklarımızın yanında olacağız. Ayrıca çocuklar sportif etkinliklere katılarak, kötü şeylerden de uzak kalacaklardır. Hem bedenen hem zihnen sağlıklı olacaklardır. Dolayısıyla gençlerimize yapılan bütün etkinlikler kutsaldır. Ülkemizin geleceği gençlerimize yatırım yapacağız, hizmetlerimizi ulaştıracağız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmarın ardından turnuvaya özel olarak hazırlanan pasta kesilerek, katılımcılara ikram edildi.