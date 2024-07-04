Onikişubat Belediyesi Yaz Okulu Başladı

Hanifi Toptaş başkanlığında gençleri geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamak amacıyla anlamlı çalışmalara imza atan Onikişubat Belediyesi, bünyesindeki Bilgi ve Kültür Evleri’nde düzenlediği Yaz Okulu’nu bu yıl da TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde hayata geçirdi. Yaz Okulu, çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyarak, onları hem akademik hem de kişisel gelişimlerinde destekleyecek bir dizi etkinlik ve eğitimle donatıldı.

Halk Eğitim Merkezi’nin de destek verdiği Yaz Kursu kapsamında Saçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi,Fatih Mahallesi’ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi ile Karacaoğlan Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenecek kurslarda, Kur’an-ı Kerim, adab’ı muaşeret, ilmihal ve yüzme dersleri verilecek.

3 Bilgi ve Kültür Evi’nde, bin 500 öğrenciyle kapılarını açan kursların açılışı Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanı Furkan Seyithanoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Gençlerimizin kişisel, fiziksel ve zihinsel gelişimleri bizim için çok değerli”

TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanı Furkan Seyithanoğlu’nun açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Toptaş, gençlerin sadece derslerinde değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, “Belediyemiz, TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi’mizle birlikte başlatmış bulunduğumuz Yaz Okulu’muzun açılış programına hoş geldiniz. Okullar tatil oldu ve yaz tatili başladı. Şuan öğrencilerimiz için 3 aylık bir yaz tatili süreci başlamış durumda. Biz de Belediyemiz, TÜGVA Kahramanmaraş Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi’mizle ortaklaşa yaz kurslarımızı başlatmış bulunuyoruz. Gençlerimiz, yavrularımız bizler için çok kıymetli. Onların kişisel, fiziksel ve zihinsel gelişimleri bizim için çok değerli. Dolayısıyla burada başlattığımız kursu çok önemsiyorum. Bir buçuk aylık süre zarfında bin 500’den fazla öğrencimizle Kur’an-ı Kerim, adab’ı muaşeret, ilmihal ve yüzme kursumuzu tamamlayacağız” dedi.

“Bu kurslarla çok daha donanımlı bireyler olacaklar”

Gençlerin daha güçlü ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Toptaş, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Kuşkusuz onlar bu şehri ve bu ülkeyi ilerleyen zamanlarda omuzlarında yükseltecekler. Bu anlamda kişisel, fiziksel ve bireysel gelişimlerini çok önemsiyoruz. Bu noktada her zaman onların yanında olacağız. Onikişubat Belediyesi olarak yüzme kurslarımızı da başlattık. Tüm vatandaşlarımıza ve tüm öğrencilerimize duyurduk, talepleri topluyoruz. Gerçekten yoğun bir talep var. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde tüm tesislerimizde yavrularımızın gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslarımızı bir bir açacağız. Biliyorum ki gençler eğitim sürelerince kendilerine bir şeyler katacak. Bu çok önemli gençler. Cemil Meriç’in de ifadesiyle, saatteki akrep ibresi gibi, aslında onun hareket ettiğini göremezsiniz ancak belli bir zaman sonra onun mesafe kat ettiğini görürsünüz. Dolayısıyla bu eğitimlerle yavrularımız yıllara sari kendini geliştirerek bu vatana hizmet edecek, çok daha donanımlı bireyler olacak. Özellikle deprem sonrası süreçte de gençlerimizin psikolojik anlamda rahatlaması noktasında da yaz kursunun önemli olduğunu düşünüyorum. TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanımıza, Halk Eğitim Merkezi’mizin yetkililerine, belediyemiz çalışanlarına ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Toptaş, çeşitli sorularla öğrencilerin bilgilerini ölçtü.