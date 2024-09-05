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Onikişubat Belediyesi yüzme kursu, şenlik yarışmaları ile tamamlanacak!

Onikişubat Belediyesi, 1’i yarı olimpik 6 kapalı yüzme havuzunda düzenlediği ve 3 bin öğrencinin katıldığı Yaz Yüzme Kursu’nu, Şenlik Yarışmaları ile tamamlayacak. Kurslar vasıtasıyla yüzmeyi öğrenen minikler, yarışmalarda becerilerini gösterirken, madalyayla kursa veda edecek.

Onikişubat Belediyesi yüzme kursu, şenlik yarışmaları ile tamamlanacak!

Onikişubat Belediyesi yüzme kursu, şenlik yarışmaları ile tamamlanacak!

Onikişubat Belediyesi, 1’i yarı olimpik 6 kapalı yüzme havuzunda düzenlediği ve 3 bin öğrencinin katıldığı Yaz Yüzme Kursu’nu, Şenlik Yarışmaları ile tamamlayacak. Kurslar vasıtasıyla yüzmeyi öğrenen minikler, yarışmalarda becerilerini gösterirken, madalyayla kursa veda edecek.

05 Eylül 2024 Perşembe 12:06

Onikişubat Belediyesi’nin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle gençlere yüzme branşında eğitim fırsatı sunmak amacıyla hizmet veren modern kapalı yüzme havuzları, bu yaz tatilinde de hem amatör hem de profesyonel sporcuların yetişmesine olanak tanıdı.

Belediye bünyesindeki 1’i yarı olimpik 6 kapalı yüzme havuzu, çeşitli yaş gruplarına yönelik yüzme kursları ve antrenman programlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Tesisler sayesinde, gençler ve çocuklar yüzme branşında temel teknikleri öğrenirken, ileri seviye sporcular da performanslarını artırma imkanı buluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin bu önemli spor yatırımları, ilçede sporun gelişmesine ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlıyor.

YOĞUN İLGİ YÜZME KURSU, ŞENLİK YARIŞLARI İLE SONA ERECEK

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin tesislerden tam anlamıyla istifade etme amacıyla her yıl yaz tatilinde düzenlediği yüzme kursları6 Eylül itibariyle tamamlanacak.

Özel gereksinimli minikler de Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda 50’yi aşkın de suya adaptasyon, temel eğitim ve teknik eğitim kursu aldı.

3 binden fazla öğrencinin yüzme eğitimi aldığı kursların finali Şenlik Yarışları ile yapılacak.

Yaş gruplarına göre tipik gelişim gösteren erkekler ve kızlar ile özel gereksinimli erkekler ve kızlar kategorilerinde, 25 metre serbest ve 25 metre sırtüstü yarışmaları düzenlenecek.

35 takımda dereceye girecek kursiyerlere (35’er altın, 35’er gümüş, 35’er bronz madalya) toplam 105 madalya takdim edilecek.

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