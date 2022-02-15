Onikişubat Belediyesi Zabıta Ekiplerinden KDV denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, temel gıda maddelerinde Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği açıklamasının ardından Onikişubat Belediyesi zabıta ekipleri Başkan Hanefi Mahçiçek’in direktifleriyle ilçede gıda ürünleri satan market ve bakkallarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, denetimlerde KDV indiriminin gıda ürünlerine yansıtılıp yansıtılmaması, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmaması ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı. Ayrıca kasa fişlerinde temel gıda maddelerinde KDV oranlarının % 01 olarak uygulanıp uygulanmadığı titizlikle takip ediliyor.

“Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz”

Zabıta Müdürü Zeynel Abidin Boz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerden birer örnek alarak kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon etiket fiyatı arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimlerini marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için raporları tutularak gerekli cezai müeyyideleri uyguluyoruz. Ayrıca iş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uyguluyoruz” dedi.

Boz, market ve bakkallara yönelik denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi.



