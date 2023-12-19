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Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediyesi

Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmaları artarak devam ederken, 9 yıldır büyük bir hassasiyetle yürütülen ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ projesi kapsamında Şehitler Ortaokulu’nda eğitim gören 500 öğrenciye mont ve bot hediye edildi. Onikişubat Belediyesi böylelikle 9 yılda 8 bin öğrenciye mont ve bot desteği vermiş oldu.

Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediyesi

Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot ve Mont Hediyesi

Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmaları artarak devam ederken, 9 yıldır büyük bir hassasiyetle yürütülen ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ projesi kapsamında Şehitler Ortaokulu’nda eğitim gören 500 öğrenciye mont ve bot hediye edildi. Onikişubat Belediyesi böylelikle 9 yılda 8 bin öğrenciye mont ve bot desteği vermiş oldu.

19 Aralık 2023 Salı 17:22

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar büyüyerek devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden anlamlı çalışmalara imza atan Başkan Mahçiçek, 9 yıl önce ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ sloganıyla başlattıkları projeyi bu yıl da sürdürdü.

Proje kapsamında bu kez ise Şehitler Ortaokulu’nda eğitim gören 500 öğrencinin kışlık mont ve bot ihtiyacı karşılandı.

Başkan Mahçiçek, beraberinde Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşenve meclis üyeleriyle Şehitler Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi’nce 500 öğrenci için temin edilen bin parça mont ve botu öğrencilere takdim etti.

Onikişubat Belediyesi böylelikle 9 yılda 8 bin öğrenciye mont ve bot desteği vermiş oldu.

“Hangi alanda çalışıyorsanız, o alanın birincisi olmalısınız”

Burada, öğrencilerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak gençlere eğitim noktasında her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyemizin sosyal nitelikli çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda bugün Şehitler Ortaokulu’nda değerli Kaymakamımız, öğrencilerimiz ve milli eğitim camiamızla beraber olduk. Onlarla biz de motive oluyoruz doğrusu. Onlara çeşitli hediyeler verdik. Eğitim hayatlarında ufak tefek dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda onlara tavsiyelerde bulunduk. Okulun ihtiyaçları ile ilgili neler yapılabilir öğretmenlerimizle, okul idaremizle beraber onlara baktık. Onikişubat Belediyesi böyle çalışmalara devam edecek inşallah. Fırsat eşitliğini sağlamak bakımından okullarımızın arasında ve öğrencilerimizin arasında belediyemizin devreye girerek yardımcı olabileceği konular noktasında her zaman eğitim camiamızın yanında olmaya gayret edeceğiz inşallah” dedi.

“Türkiye’nin geleceğinin temeli eğitim”

Öncelikli amaçlarının öğrencileri sevindirmek olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Biliyoruz ki bu ülkenin geleceği bu çocuklar. Çocuklar iyi yetişirse bu ülkenin gerçekten ihtiyacı olan nitelikli insanlar olarak yetişirse hem kendilerine faydalı olacaklar hem ailelerine hem de ülkemize faydalı olacaklar. Dolayısıyla bu işin temeli yani Türkiye’nin geleceğinin temeli eğitim. Onikişubat Belediyesi bu bağlamda eğitim noktasını her şeyin önünde tutar. Yedi tane okul yapar. Köylerimizde, kırsal mahallelerimizde altmışın üzerinde kültür evi yapar. Üniversite hazırlık kursları düzenler. Okullarımızın ihtiyacını, öğrencilerimizin ihtiyacını olabildiğince karşılamaya gayret eder. Bugün bunlardan birini yaptık. Gerçekten çocuklarla, kaymakamımızla beraber olmak güzeldi. Buradaki öğrencilerimize başarılar diliyorum inşallah. Bugünkü çalışmamızda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu güzel çocukları hep muvaffak etsin diye dua ediyorum. Onların gözlerindeki pırıltılar Türkiye’nin geleceğinin pırıltıları. Bu pırıltılar devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem de Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından mont ve botlar çıraklık eğitimi alan öğrencilere takdim edildi.

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Onikişubat Belediyesi’nden 500 Ortaokul Öğrencisine Bot Ve Mont Hediyesi
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