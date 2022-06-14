Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’

Yaz sezonuyla birlikte kültürel ve sportif etkinliklerine hız kazandıran Onikişubat Belediyesi, gençlerin büyük keyif alacağı muhteşem bir turnuvaya start veriyor. Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ile Piazza AVM’nin desteğiyle 3x3 Streetball Turnuvası düzenliyor. 17-18 Haziran tarihlerinde Piazza AVM Açık Otopark Alanı’nda düzenlenecek turnuvaya katılım için son tarih 14 Haziran olurken, katılmak isteyen gençlerin https://play.fiba3x3.com/ adresinden kişisel ve takım profili oluşturması gerekiyor. Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler, sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak. Oynanacak maçların yanı sıra büyük bir heyecana sahne olan ödüllü 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da hem seyirciler hem de sporcular güzel anlar yaşayacak.

Maçlar hangi kurallara göre oynanacak?

Takımlar, FIBA kurallarına uygun ölçülerdeki yarı sahalarda oynayacak. Her takım sahada 3 oyuncu ve kenarda 1 yedek oyuncu olmak üzere toplamda 4 oyuncuyla mücadele verecek. Ayrıca 1 antrenör bulunacak. Maçlar, 1 orta hakem ve 3 masa hakemi tarafından yönetilecek. Masa hakemleri skor, zaman ve 10 saniye hücum süresi görevlerinden sorumlu olacak. Maç öncesi her iki takıma eş zamanlı olarak 3 dakika ısınma süresi verilecek, maç başında A takımından bir oyuncu 3 sayılık bir atış denemesinde bulunup başarılı olması durumunda rakip takım maça kenardan başlayacak.

Oyunun süresi her biri 5 dakikadan toplam 2 periyottan oluşacak. 17 veya daha fazla sayı atma başarısını normal süre veya uzatma periyotunda ilk gösteren takım maçı kazanacak. Normal sürenin sonunda skor berabereyse eşitlik bozulana kadar her biri 2 dakika süren uzatma periyotları oynanacak. Her periyot ve uzatma periyotunun arasında 1 dakikalık mola süresi verilecek. Maç saati yalnızca maçın normal süresinin son 1 dakikasında ve uzatma periyotunda atılan basketten sonra durdurulacak. Eğer takımlardan bir tanesi maçın başlama saatinden 3 dakika sonrasına kadar 3 oyuncuyla sahada hazır bulunmazsa maçı hükmen kaybedecek. Müsabaka esnasında 5 faule ulaşan oyuncu oyundan çıkacak, bir periyotta 4 takım faulünü geçen takımsa serbest atışla cezalandırılacak.

Takımlar atak esnasında 14 saniye içinde atış denemesi yapmak zorunda olacak. Oyuncu değişikliğinde ise müsabaka sırasında top öldüğünde ve maç saati durduğunda oyuncu değişikliğine izin verilecek.