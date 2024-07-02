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Onikişubat Belediyesi’nden Hürriyet ve 5 Nisan’da Kapsamlı Asfalt Çalışması

Yeni açılan yollar başta olmak üzere özellikle ömrünü tamamlamış kilit parke yolları asfaltla buluşturarak ilçenin yol kalitesini artırmayı hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde geniş çaplıasfaltlama çalışması yapıyor.

Onikişubat Belediyesi’nden Hürriyet ve 5 Nisan’da Kapsamlı Asfalt Çalışması

Onikişubat Belediyesi’nden Hürriyet ve 5 Nisan’da Kapsamlı Asfalt Çalışması

Yeni açılan yollar başta olmak üzere özellikle ömrünü tamamlamış kilit parke yolları asfaltla buluşturarak ilçenin yol kalitesini artırmayı hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde geniş çaplıasfaltlama çalışması yapıyor.

02 Temmuz 2024 Salı 18:33

Onikişubat Belediyesi, ilçenin yol kalitesini artırmak ve vatandaşların ulaşımını daha konforlu hale getirmek amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde yeni açılan ve ömrünü tamamlamış kilit parke yolların bulunduğu sokaklarda geniş çaplı bir asfaltlama çalışması yapıyor.

Mahalle sakinlerinin daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasına katkı sağlayacakasfaltlama işlemiyle birlikte yol kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Hürriyet Mahallesi’nde34028, 34031 ve 34038, 5 Nisan Mahallesi’nde ise 2027 ve 2006’ncı sokaklarda 2 kilometreye yakın yolda asfaltlama çalışması yapan ekipler, çalışma bittiğinde 15 metre genişliğindeki yollara 3 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirmiş olacak.

13 milyon 300 bin TL maliyetli yatırımlahem yol konforu artacak hem de trafik güvenliği sağlanırken, belediye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmaları sayesinde sokaklar çok daha modern bir görünüme kavuşacak.

“Hedefimiz, daha yaşanabilir ve modern bir şehir oluşturmak”

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede planlanan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolların vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtilirken, “Yollarımızın kalitesini artırmak ve halkımıza daha güvenli, konforlu ulaşım imkanı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Hürriyet ve 5 Nisan Mahallelerimizdeki asfaltlama çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Hedefimiz, daha yaşanabilir ve modern bir şehir oluşturmak” denildi.

Asfalt çalışmaları nedeniyle oluşabilecek geçici rahatsızlıklar için vatandaşlara anlayışlarından ötürüteşekkür edilirken, ilçe genelindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

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Onikişubat Belediyesi’nden Hürriyet Ve 5 Nisan’da Kapsamlı Asfalt Çalışması
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