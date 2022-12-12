Onikişubat Belediyesi’nden Öğrencilere Çorba, Simit ve Çay İkramı

Toplumun tüm kesiminin takdirini kazanan eğitim yatırımlarıyla ‘öğrenci dostu’ belediye unvanına sahip Onikişubat Belediyesi, Hanefi Mahçiçek başkanlığında oldukça anlamlı bir çalışmanın daha başlangıcını yaptı.

Genellikle derse yetişme telaşıyla güne kahvaltısız başlamak zorunda kalan öğrencilerin yardımına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yetişti.

Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla başlatılan proje kapsamında eğitim-öğretim yılı boyunca üniversite civarında oluşturulan İkram Noktası’nda öğrencilere her sabah çorba, simit ve çay ikramı yapılacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kavşağı’nın üzerindeki ATM’lerin yanına oluşturulan İkram Noktası’nın ilk ikramlarını da Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı yaparken, öğrenciler ikramlara yoğun ilgi gösterdi.

İkramlardan alan öğrenciler soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

“Tüm öğrencilerimizi sabahları ikram noktamıza davet ediyorum”

Sohbet ettiği öğrencilere kendi elleriyle çorba, simit ve çay ikram eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi, “Gerçekten öğrencilerimizle uzun süreden beri eksikliğini hissettiğimiz bir konu vardı, onlara kahvaltı noktasında destek vermek istiyorduk. Üniversitemize yakın bir noktada oluşturduğumuz ikram noktasıyla bu eksikliğimizi giderdik İnşallah. Sabah 8 ile 10 saatleri arasında öğrencilerimize, çorba, simit ve çay ikramımız olacak. Bunu da tüm eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek. Bu kabil noktaların sayısını artırıp, daha fonksiyonlu hale getirerek öğrencilerimizle beraber olmamız lazım. Üniversitemiz civarında bir kütüphane veya kültür evi gibi öğrencilerimizin istifade edebileceği, ders çalışacağı ve teknolojik donanımlardan faydalanacakları bir alan da oluşturacağız. Bizim sıkıntımız buralarda yer bulmaktı, aslında yer bulsak bunların tümünü yapmıştık. Çalışmalarımız devam ediyor, inşallah o projemizi de öğrencilerimizin ayağına getireceğiz. Bizlerle bugün beraber olan İl Gençlik Kolları Başkanımız, Onikişubat İlçe Başkanımız, teşkilatımızın mensupları ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizi sabahları ikram noktamıza davet ediyorum. Hepsine hayatlarında daimi başarılar diliyorum.”

“İnce ve güzel düşünce için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da öğrencilere destek veren Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, öğrencilere yapılan ikramın çok anlamlı olduğunu söyledi. Kara, “Öncelikle Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk gününde öğrencilerimiz için ikram noktasının açılışını yaptık. Sıcak bir çorca ve çayla oldukça sıcak sohbetlere vesile olacak bir çalışmadayız. Belediyelerimiz, alt ve üst yapı çalışmalarının haricinde bir takım böyle güzel hizmetlerle insanlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin, toplumumuzun her kesiminden insanların yanında bulunmaya çalışıyor. Onlarla iletişim kuruyor. Bu ince ve güzel düşünce için belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ve bu güzergahı kullanan vatandaşlarımız ile hastalarımızın sabahın soğukluğunu atabilecekleri bu güzel imkandan faydalanmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum”

Sabah saatlerinde yapılan ikramların öğrenciler açısından anlamlı olduğuna değinen AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da, “Yıllardır burada öğrencilik yapmış birisi olarak, sabahın erken saatlerinde derse yetişmek uğruna soğuk günlerde aç karnına derse giriyorduk. Ama sıcak çorba ve çay aslında bir öğrencinin anlık bulabileceği bir şey değil. Bu ince düşünce için Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyorum. Burası bir ikram noktası ama aslında gençlerin buluşma noktası. İnşallah şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Onikişubat Belediyesi’nin sıcak çorba, simit ve çay ikramı, eğitim öğretim yılı boyunca hafta içi her sabah 8 ile 10 saatleri arasında devam edecek.

Özellikle sabah saatlerinde ikram edilen çorba, simit ve çaydan alan öğrenciler, yapılan ikramın kendileri için çok yararlı olduğunu dile getirerek Onikişubat Belediyesi’ne ve Başkan Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.