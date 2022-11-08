Onikişubat Belediyesi’nden Önemli Emlak Vergisi Ödemesi Hatırlatması

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Onikişubat Belediyesi, ikinci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu. Açıklamada, belediye hizmetlerinin daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli bir şekilde halkın hizmetine sunulması noktasında vergi ödemelerinin önemine dikkat çekildi. Ödenen vergilerin vatandaşa ve Onikişubat ilçesine hizmet olarak geri döndüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Sevgili Onikişubat’lı kardeşlerim. Sizlere daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli hizmet sunabilmemiz için vergilerinizi ödemeyi unutmamamız rica olunur. Yatırdığınız vergilerin her kuruşu, hizmet olarak Onikişubat’a geri dönüyor” denildi.

Emlak Vergisi ödemelerini lütfen son güne bırakmayalım!

Devamında ise, “Emlak vergilerinin ikinci taksit ödemelerinde sıkışıklığa meydan verilmemesi için mükelleflerin, vergi ödemelerini belirtilen süre içerisinde ve son güne bırakmadan yapmaları büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın emlak vergilerinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sona ereceğinden dolayı bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerine veya aşağıdaki listedeki adreslere gelerek borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler. Yoğunluğu önlemek ve hemşerilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, www.onikisubat.bel.tr internet adresine girerek e-belediye üzerinden günün her saatinde banka kartıyla borç ödeme işlemleri yapılabilecek.

Mükellefler, yıllık emlak vergilerinin ilk ödemelerini Mayıs ayında ödemişti.

Emlak Vergisi ödeme noktaları nereler?

Hayrullah Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi

Fatih Mahallesi Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi

Hürriyet Mahallesi Hürriyet Kapalı Spor Salonu

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin Varol Yüzme Havuzu

Saçaklızade Mahallesi Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Bilgi Kültür Evi

Barbaros Mahallesi Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu ve Bilgi Kültür Evi

Piri Reis Mahallesi Şehit Haşim Yenigül Bilgi ve Kültür Evi

Piazza AVM Karşısı

12 Şubat Parkı Karşısı

Milli Türk Talebe Birliği Vakfı Yanı

Şekerdere Sosyal Tesisler

Esentepe AKDO Karşısı

Şeyh Edibali Bulvarı Akmansoy Kavşağı

Necip Fazıl Kültür Sitesi Önü

Şehit Abdullah Çavuş Yüzme Havuzu

Karacaoğlan Mahallesi Şehit Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi

Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi