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Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük Etkinlik Daha

Onikişubat Belediyesi 2023 yılında dünyada çok önemsenen ve şehirleri marka haline getiren dev proje EXPO’ya ev sahipliği yapacak olmasının yanı sıra, AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Genel Kurulu’nun 2022 ve 2023 yılında şehrimizde düzenlenmesiyle ilgili Başkan Mahçiçek şahsen müracaat etti.

Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük Etkinlik Daha

Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük Etkinlik Daha

Onikişubat Belediyesi 2023 yılında dünyada çok önemsenen ve şehirleri marka haline getiren dev proje EXPO’ya ev sahipliği yapacak olmasının yanı sıra, AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Genel Kurulu’nun 2022 ve 2023 yılında şehrimizde düzenlenmesiyle ilgili Başkan Mahçiçek şahsen müracaat etti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:34

Başkan Mahçiçek’in Kahramanmaraş daveti 30 Eylül’de internet ortamında yapılan AIPH Genel Kurulu’nda gündeme geldi.

Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde yapılan ve 80 civarında ülkenin katıldığı, 2019 yılında Çin’in Başkenti Pekin’in ev sahipliği yaptığı uluslararası yeşil şehirler ve uluslararası EXPO konferanslarının, Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi için davette bulunan Hanefi Mahçiçek’e AIPH’den olumlu cevap geldi.

Nisan 2021’de Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenecek AIPH Genel Kurul’unda ele alınacak ve AIPH delegelerinin oylamasına sunulacağını belirten Genel Sekreter Tim Briercliffe, “AIPH delegelerinin Başkan Hanefi Mahçiçek’in EXPO’nun hazırlıklarını şahsi olarak sahiplenmesinden çok etkilendiklerini ve gelinen aşamayı çok başarılı bulduklarını” belirtti.

Genel Sekreter Tim Briercliffe, “konferansın 2022 veya 2023 yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinin büyük bir olasılıkla delegelerce kabul edileceğini beklediğini ve bu durumda bunun 2016 yılında Antalya’dan sonra Türkiye’de düzenlenecek ikinci uluslararası AIPH Genel Kurul ve konferans etkinliği olacağını” söyledi. Bunun Kahramanmaraş ve Türkiye’nin tanıtımına olumlu etkilerinin olacağını da belirten Genel Sekreter, “Başkan Mahçiçek’in oldukça başarılı bir lider olduğunu ve EXPO konusunda kendisine güvendiklerini” de söyledi.

Tim Briercliffe konuşmasının devamında, “EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın Türk bahçecilik sektörü ile koordineli çalışmasını da takdirle karşıladıklarını” söyledi.

Bilindiği üzere Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’te ithal bitki ve ağaç kullanılmayacağını ve tüm bahçecilik ürünlerinin yerli üreticilerden temin edileceğini daha önce ilanen duyurmuştu.

750.000 m²’lik EXPO alanına 108.000 ağaç, ağaççık, çalı ve çalı formunda bitkiler dikilmesi planlanıyor, hali hazırda 10.000 ağaç dikilmiş durumda.

EXPO 2023 Rekreasyon alanında hazırlıklar durmaksızın devam ediyor. Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya kararlıyız diyen Başkan Mahçiçek, “böyle bir tanıtım ve reklamın şehrimiz ve ülkemiz için büyük katkıları olacak. Bu tanıtım ve reklamın meyvelerini şimdiden görmeye başladıklarını” belirtti.

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Onikişubat Belediyesi’nden Uluslararası İkinci Büyük Etkinlik Daha
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