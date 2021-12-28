Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Günleri Başlıyor!
Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Günleri Başlıyor!
‘En Büyük Haber’ oyunu tam not aldı
‘En Büyük Haber’ oyunu tam...
Sarıkaya Mahallesinde asfalt çalışması
Sarıkaya Mahallesinde asfalt çalışması
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman...
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...

Onikişubat Belediyesi’nden yeni yıl öncesi kantinlere denetim!

Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde faaliyet gösteren 49 adet ilköğretim ve ortaöğretim okullarına ait kantinleri denetledi. 29 Kasım’da başlayan denetim faaliyetleri 15 Aralık’a kadar devam etti. Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmiştir.

Onikişubat Belediyesi’nden yeni yıl öncesi kantinlere denetim!

Onikişubat Belediyesi’nden yeni yıl öncesi kantinlere denetim!

Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde faaliyet gösteren 49 adet ilköğretim ve ortaöğretim okullarına ait kantinleri denetledi. 29 Kasım’da başlayan denetim faaliyetleri 15 Aralık’a kadar devam etti. Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmiştir.

28 Aralık 2021 Salı 15:39
banner459

Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü, işyerinin hijyen şartları ve düzeni, fiyat etiketi, ürünlerin son kullanım tarihleri, aydınlatma, havalandırma, baca sistemleri, iş önlüğü, hijyen belgeleri, yasak ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı konularında kontroller yapılmış ve kantin işletmecileri bu konularda bilgilendirilmiştir.

31 adet kantin hakkında çeşitli eksikliklerinden dolayı gerekli uyarılar yapılarak bu eksikliklerin giderilmesi için süre tanınmıştır. Okul kantinlerinde genel olarak yasak ürüne ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe rastlanılmamıştır.

Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilerin sağlığının korunması ve sağlıklı ürünlerin kullanılması için denetimlerin devam edeceği bilgisi verilmiştir.

Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek, “denetimleriz periyodik aralıklarla farklı iş kollarında yapılmaktadır. Bakanlığımızın koyduğu kurallar ve yönetmelik çerçevesinde Zabıta ekiplerimiz görevlerini ifa etmektedirler. Sağlığımızın her şeyden önce geldiğini bilerek hareket edilmesini temenni ediyorum. Bazı işyerleri bunu hakkıyla yaparken bazı işyerlerinde eksikler görüyoruz. Yönetmelik gereği uygun yaptırımlar ve uyarılar işyeri sahiplerine yapılmaktadır. Kimi zaman darılmalar ve küsmeler olsa da gereği neyse onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 28.12.2021 18:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Günleri Başlıyor!
Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Günleri Başlıyor!
Arslanbey konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor
Arslanbey konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş'ta donmak üzereyken bulunan yavru kedi korumaya alındı
Kahramanmaraş'ta donmak üzereyken bulunan yavru kedi korumaya alındı
Görme Engelliler Moral Depoladı
Görme Engelliler Moral Depoladı
Elbistan’da kumar operasyonu
Elbistan’da kumar operasyonu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber