Onikişubat Belediyesinin Kurtuluş Kupası Sahibini Buldu

Kıran kırana geçen mücadelede Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi kupayı kaldıran taraf oldu.

22 lisenin katılımıyla 6 Şubat’tan 12 Şubat’a kadar oynanan maçlarda Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi birinci, TOBB Fen Lisesi ikinci, Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Ali Galip Çalık Lisesi dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Kupa takdimi öncesi konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

“Kurtuluş Haftası münasebetiyle gençlerimizle etkileşimde bulunmak, sizlere temas etmek için bu turnuvayı düzenledik. Sizler çok çalışarak ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak ve bizleri uluslararası arenada temsil edeceksiniz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımız gönüllerimizin şampiyonudur. Dereceye giren takımlarımızı da kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Dereceye giren 4 takıma kupaları ve madalyaları Başkan Mahçiçek, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Dağlı ve Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ekrem Karaoğlan tarafından takdim edildi.

Takımların taraftarları alkışlarla destek verirken, büyük coşku yaşayan şampiyon takım Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi sahada kutlama yaptı.