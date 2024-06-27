Onikişubat Belediyesi’nin Profesyonel Yaz Yüzme Kursu Başlıyor

Spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Onikişubat Belediyesi’ninilçeye kazandırdığı kapalı yüzme havuzları, özellikle yüzme branşının öğrenilmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

Onikişubat Belediyesi’nin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle gençlere yüzme branşında eğitim fırsatı sunmak amacıyla hizmet veren modern kapalı yüzme havuzları, hem amatör hem de profesyonel sporcuların yetişmesine olanak tanıyor.

Belediye bünyesindeki 1’i yarı olimpik 5 kapalı yüzme havuzu, çeşitli yaş gruplarına yönelik yüzme kursları ve antrenman programlarıyla hizmet veriyor. Tesisler sayesinde, gençler ve çocuklar yüzme branşında temel teknikleri öğrenirken, ileri seviye sporcular da performanslarını artırma imkanı buluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin bu önemli spor yatırımları, ilçede sporun gelişmesine ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlıyor.

PROFESYONEL YÜZME KURSU VERİLECEK

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin tesislerden tam anlamıyla istifade etme amacıyla her yıl düzenlediği yüzme kurslarında yeni dönem başlıyor. Yeni dönem 15 Temmuz -6 Eylül tarihleri arasında yapılacak, başvurular ise 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.

Kurslar, Haydarbey Mahallesi’ndeki Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Barbaros Mahallesi’ndeki Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Hüseyin VarolKapalı Yüzme Havuzu, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Piri Reis Mahallesi’ndeki Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu ileSaçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak. Kurs başvuruları da bu havuzlardan herhangi birinde şahsen müracaatla yapılabilecek.

Her grubun bireysel antrenörü olacak ve kurs boyunca telafi eğitimleri yapılmayacak. Yüzme ekipmanları (mayo, şort, bone, gözlük, çanta, havlu, terlik) kursiyerler tarafından temin edilecek. Kayıtlar sınırlı sayıda olduğu için ilgilenenlerin erken başvuru yapmaları tavsiye ediliyor.

Kayıt İçin Gereken Evraklar

Kayıt yaptırmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekiyor:

- Tek hekim raporu (spor yapmasına engel yoktur ibareli)

- 1 adet fotoğraf

- Kayıt formu (kayıt sırasında temin edilebilir)