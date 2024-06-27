Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Onikişubat Belediyesi’nin Profesyonel Yaz Yüzme Kursu Başlıyor

Okulların kapanmasıyla birlikte Başkan Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Onikişubat Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için profesyonel yüzme kursu düzenliyor. Kurslar, öğrencilerin yüzme becerilerini geliştirme fırsatı sunarken, yaz aylarını da keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak.

Onikişubat Belediyesi’nin Profesyonel Yaz Yüzme Kursu Başlıyor

Onikişubat Belediyesi’nin Profesyonel Yaz Yüzme Kursu Başlıyor

Okulların kapanmasıyla birlikte Başkan Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Onikişubat Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için profesyonel yüzme kursu düzenliyor. Kurslar, öğrencilerin yüzme becerilerini geliştirme fırsatı sunarken, yaz aylarını da keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak.

27 Haziran 2024 Perşembe 17:20

Spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Onikişubat Belediyesi’ninilçeye kazandırdığı kapalı yüzme havuzları, özellikle yüzme branşının öğrenilmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

Onikişubat Belediyesi’nin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle gençlere yüzme branşında eğitim fırsatı sunmak amacıyla hizmet veren modern kapalı yüzme havuzları, hem amatör hem de profesyonel sporcuların yetişmesine olanak tanıyor.

Belediye bünyesindeki 1’i yarı olimpik 5 kapalı yüzme havuzu, çeşitli yaş gruplarına yönelik yüzme kursları ve antrenman programlarıyla hizmet veriyor. Tesisler sayesinde, gençler ve çocuklar yüzme branşında temel teknikleri öğrenirken, ileri seviye sporcular da performanslarını artırma imkanı buluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin bu önemli spor yatırımları, ilçede sporun gelişmesine ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlıyor.

PROFESYONEL YÜZME KURSU VERİLECEK

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin tesislerden tam anlamıyla istifade etme amacıyla her yıl düzenlediği yüzme kurslarında yeni dönem başlıyor. Yeni dönem 15 Temmuz -6 Eylül tarihleri arasında yapılacak, başvurular ise 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.

Kurslar, Haydarbey Mahallesi’ndeki Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Barbaros Mahallesi’ndeki Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Hüseyin VarolKapalı Yüzme Havuzu, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Piri Reis Mahallesi’ndeki Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu ileSaçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak. Kurs başvuruları da bu havuzlardan herhangi birinde şahsen müracaatla yapılabilecek.

Her grubun bireysel antrenörü olacak ve kurs boyunca telafi eğitimleri yapılmayacak. Yüzme ekipmanları (mayo, şort, bone, gözlük, çanta, havlu, terlik) kursiyerler tarafından temin edilecek. Kayıtlar sınırlı sayıda olduğu için ilgilenenlerin erken başvuru yapmaları tavsiye ediliyor.

Kayıt İçin Gereken Evraklar

Kayıt yaptırmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekiyor:

- Tek hekim raporu (spor yapmasına engel yoktur ibareli)

- 1 adet fotoğraf

- Kayıt formu (kayıt sırasında temin edilebilir)

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi’nin Profesyonel Yaz Yüzme Kursu Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu'nda parklar yenileniyor!
Dulkadiroğlu'nda parklar yenileniyor!
Yaz Spor Okulları Görsel Şölenle Başladı
Yaz Spor Okulları Görsel Şölenle Başladı
Saliha Erdim: “Aile sağlamsa toplum sağlamdır”
Saliha Erdim: “Aile sağlamsa toplum sağlamdır”
İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ta Yeni Bir Döneme Adım Attık”
İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ta Yeni Bir Döneme Adım Attık”
Kahramanmaraş'ta sıcaklar leylek sürülerini su kenarlarına indirdi
Kahramanmaraş'ta sıcaklar leylek sürülerini su kenarlarına indirdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber