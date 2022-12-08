Onikişubat Belediyesi’nin Temizlik Hamlesi Vatandaşların Beğenisini Kazandı

Rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde başlattığı yeni temizlik anlayışıyla kış hazırlıklarını sürdüren Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

5 süpürge ve basınçlı zemin yıkama aracı, 1 kepçe ile 3 büyük damperli kamyon ve 1 küçük kamyondan oluşan toplam 5 mobil ekipten ve 50 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, bağ-bahçe hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor.

Son olarak 6 mahallede yapılan çalışmalar, vatandaşların yüzünü güldürdü

Bunların yanı sıra arazi tesviye ve temizliğinin yanı sıra kırsal mahallelerde genel temizlik çalışmaları da devam ediyor. Belirlenen program kapsamında mahallelerde detaylı temizlik yapan Onikişubat Belediyesi Mobil Temizlik ekipleri, son olarak ise Karamanlı, Karacaoğlan, Saçaklızade. Molla Gürani, Necip Fazıl ve Osmangazi Mahallesi’ni pırıl pırıl hale getirdi.

Onikişubat Belediyesi’nin başlattığı temizlik hamlesi, vatandaşların da takdirini kazandı. Özellikle sonbahar sebebiyle ağaçlardan dökülen yapraklarla birlikte sokakların daha kirli gözüktüğünü belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve yetkililere teşekkür ederken, temizlik çalışmalarının daha sık yapılması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, Onikişubat Belediyesi’nin temizlik çalışmalarını şu şekilde değerlendirdi;

“Sokaklarımızın her zaman temiz olmasını istiyoruz”

İsa Şahin; Mahalle temizliğinin haftada bir kez değil de daha sık aralıklarla yapılması gerekiyor. Haftada bir yapılıyor, maalesef yollar da arabalarla dolu olunca temizlik makinaları çok da iyi temizleyemiyor. Arabaların altı pis kalınca belediyenin temizlik çalışması da boşa çıkıyor. Temizlik arabalarının hem süpürüp hem de yıkaması güzel oluyor. İnsan eliyle süpürme artık geride kaldı. Sonbahardan dolayı sokaklar ağaç ve yaprak kalıntılarıyla dolu. Ekiplerin çalışması güzel ama temizlik konusunda insanlarımız maalesef geride kalıyor. Sokaklarımızın her zaman temiz olmasını istiyoruz, temizlikte hayat vardır.

“Kış gelmeden önce böyle temizliklerin yapılması sevindirdi”

Bican Yücel; Onikişubat Belediyemize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim az altta Perşembe pazarının kurulduğu yer var, oradaki rögarlar temizlenmezse bazen çok az yağış da olsa sel gidiyordu. Kış gelmeden önce böyle temizliklerin yapılması sevindirdi. Yaprakların temizlenmesi ve detaylı temizlik yapılması belediyemizin büyük bir hizmeti. Bu tür hizmetlerin kış aylarında artarak devam etmesini temenni ediyorum.

“Hanefi Mahçiçek veOnikişubat Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Zeynep Türk; Az önce mahalleden geçmiştim, yürüneceği yoktu ama şuan çok güzel gözüküyor. Bu temizlik çalışmasını çok güzel bulduk. Öncesi gerçekten çok kötüydü şimdi temiz olmuş. Mahalle ve sokak temizliklerinin daha sık yapılması gerekiyor. Mahallemiz temiz olsun istiyoruz. Belediyemizin temizlik ekibine teşekkür ediyorum, hepsinin ellerine sağlık. İnsanların sağlığı açısından da temizliğin yapılması çok önemli. Hanefi Mahçiçek’imize, Onikişubat Belediyesi’ne ve yetkililere teşekkür ederiz. Mahallerimizle biraz daha ilgilenirlerse çok güzel olacak, bunu oy zamanı yapmalarını istemiyoruz. Mahallemiz ve muhtarlarımız devamlı denetim altında olsun.

“Konteyner olduğu halde çöpü dışına atan insanlar var maalesef”

Emine Şahin; Onikişubat Belediyesi personellerinin tamamının ellerine sağlık. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, çöplerini çöp konteynerlerinin içine koyarlarsa çok mutlu olacağız. Konteyner olduğu halde çöpü dışına atan insanlar var maalesef. İçine atsalar her yer temiz olur. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmelerini bekliyorum. Sabahları çoğu insan yürürken zorlanıyordu yapraklardan dolayı. Şuan mahalle çok güzel gözüküyor.