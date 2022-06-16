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Onikişubat Belediyesi’nin Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı

Tüm belediyelere model olan eğitim yatırımlarıyla çocukların kişisel gelişiminde yeni ufuklar açarak hayatlarına dokunan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağlama, gitar, keman, kanun, ud, resim, tiyatro ve İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında yaz kursu düzenliyor.

Onikişubat Belediyesi’nin Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı

Onikişubat Belediyesi’nin Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı

Tüm belediyelere model olan eğitim yatırımlarıyla çocukların kişisel gelişiminde yeni ufuklar açarak hayatlarına dokunan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağlama, gitar, keman, kanun, ud, resim, tiyatro ve İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında yaz kursu düzenliyor.

16 Haziran 2022 Perşembe 10:47
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Standart belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sorumlulukla eğitim yatırımlarında dikkat çeken çalışmalara imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, pozitif ayrımcılık ilkesiyle ilçedeki öğrenci ve gençlere birbirinden anlamlı hizmetleri ulaştırıyor.

Çocukların kişisel gelişimlerinde yeni ufuklar açan yaz kurslarını bu yıl da devam ettiren Onikişubat Belediyesi, yeni dönemin kayıtlarını almaya başladı. Bağlama, gitar, keman, kanun, ud, resim, tiyatro ve İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında gerçekleştirilecek olan yaz kurslarına 7 yaş ve üzeri katılımlar kabul edilecek. Kurslarla yaz tatilini dolu dolu geçirecek olan öğrenciler, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Yaz tatili ile sınırlı kalmayıp 12 ay boyunca devam edecek ve tamamen ücretsiz olacak kurslara katılmak isteyenler, aşağıda adres ve telefon numaraları yazılı olan Bilgi ve Kültür Evlerimize bizzat giderek ya da arayarak başvuru yapabilecek.

YAZ KURSLARI KAYIT YERLERİ

Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi:

Ertuğrulgazi Mh. 24022. Sk. Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon: 0344 223 00 65

Şehit Cengiz Engizek Bilgi ve Kültür Evi:

Barbaros Mh. 11029. Sk. No:11/A Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon: 444 70 46 Dahili: 4419

Şehit Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi:

Karacaoğlan Mh. Ahmet Uncu Cd. No:156 Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon: 444 70 46 Dahili: 4418

Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi:

Tavşantepe Mh. Bekir Büke Cd. No:51/A Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon: 444 70 46 Dahili: 4408

Şehit Haşim Yenigül Bilgi ve Kültür Evi:

Piri Reis Mh. 10. Sk. Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon: 0344 234 34 94

Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi:

Fatih Mh. 26031. Sk., 46150 Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon: 0344 221 21 50

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Onikişubat Belediyesi’nin Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı
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