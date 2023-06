Onikişubat’ın Yardım Eli Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerin Yüzünü Güldürdü

Hanefi Mahçiçek başkanlığında özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla tüm Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi, takdir toplayan yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Sosyal belediyecilik anlayışının öncüsü Onikişubat Belediyesi ile 1905 Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneği işbirliğinde ‘100 tebessümle yüzler gülsün’ sloganıyla EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda program düzenlendi.

Onikişubat Belediyesi ile 1905 Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneği’nin iş birliğinde temin edilen 100 adet tekerlekli sandalye, deprem felaketinde uzvunu kaybeden vatandaşlar ile doğuştan özel ihtiyaç sahibi olan bireylere teslim edildi.

Programa, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Bilge Ergin, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Enes Sarıca ve 1905 Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra özel ihtiyaç sahibi bireyler ve onların aileleri ile davetililer katıldı.

Kahvaltı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

“Bu ülkenin çocukları okusun, iyi yetişsin diye yapıyoruz”

Ardından davetlilere seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediye olarak özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik çalışmalarını anlattı.

En büyük engelin bedende değil, sevgisizlik ve ilgisizlik yüzünden kalplerde yaşandığına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, “Cuma gününe güzel ve bereketli başladık. Onikişubat Belediyesi fiziki manada çok önemli çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor ama bizim için öncelik eğitim. Eğitim olmadan muvaffak olma imkanımız yok. Son yaşadığımız afette kaybettiğimiz engelli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Onikişubat Belediyesi, 7 tane okul, 65 tane Bilgi ve Kültür Evi, ilçe merkezinde kütüphaneleriyle beraber 7 adet tam donanımlı Bilgi ve Kültür Evi yapar. İlkokul 2’nci sınıftan itibaren seviyelerine göre sadece Onikişubat’ın okullarına değil, bütün Kahramanmaraş’ın okullarına dağıtır. Bunu da bu ülkenin çocukları okusun, iyi yetişsin, alanında en iyi insanlar olsun ve ülkeyi de bizden daha iyi yönetsin diye yapıyoruz” dedi.

“Onikişubat Belediyesi, gönlüyle, ruhuyla ve tüm imkanlarıyla her zaman sizinle”

Özel ihtiyaç sahibi bireylerin eğitimi ve yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü adımı attıklarını ifade eden Başkan Mahçiçek, “Engelli kardeşlerimiz için mükemmel bir okul yaptık. İçinde 6 tane binası var ve her birinin ayrı bir fonksiyonu var. Onu da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bir başka projemizi downsendromlu çocuklarımız için yaptığımız eğitim merkezi. Onu da belediyemiz çalıştırıyor, düzenli de öğrencileri var. Maalesef de eğitim alabilmek için sırada bekleyen 100 yavrumuz var. Şimdi de otizmli çocuklarımız için eğitim merkezi ve okul yapacağız inşallah. EXPO 2023 Sergi Alanı içerisinde yapmak istiyoruz ki, yavrularımız doğayla daha hızlı rehabilite olsun. Bu kabil güzel çalışmalarda Cenab-ı Hakk yardım ediyor. İnşallah özel ihtiyaç sahibi yavrularımız için eksiğimiz kalmayacak. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen 1905 Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneği’ne de teşekkür etmemiz lazım. Temenni ederiz ki diğer büyük kulüplerimize de örnek olur. Bu güzel insanların mutluluğunu paylaşmalarını tavsiye ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim; Onikişubat Belediyesi, gönlüyle, ruhuyla ve tüm imkanlarıyla her zaman sizinle. Buna emin olun. Sizlerle beraber olmak güzeldi, katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, alilerinize selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Birbirimizin yaralarını sararak, mutlu olarak acılarımızı unutabiliriz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i tebrik ederek, AK Parti’nin sosyal belediyecilik çalışmalarına dikkat çekti. Köksal, “Belediyelerimizi böyle güzel ve anlamlı etkinliklerde görmek mutlu ediyor. Sosyal belediyecilik dediğimiz, AK Parti olarak yıllardan bu yana uygulamaya çalıştığımız belediyecilik örneği işte Hanefi başkanımızın yaptığı. AK Partimizin güçlü iktidarının sebebi de bu. Gönüllere dokunabilmek. Böyle güzel bir günde Başkanımızın ve derneğimizin önemli bir hayra vesile olmasından dolayı teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun kendisinden. İnşallah bizler böyle güzel günlerde, birbirimizin yaralarını sararak, mutlu olarak acılarımızı unutabiliriz. Sizlerle bir araya gelebilme imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Bundan sonra hayırda yarışırız inşallah, Allah daim etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tekerlekli sandalyeler yeni sahiplerine teslim edildi.