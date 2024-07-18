Onikişubat’ın yol ağı çok daha modern hale geliyor!

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla asfalt çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana Onikişubat’ın her köşesinde yol standardını yükselterek ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen Başkan Toptaş, ekibiyle yaptığı program çerçevesinde merkezdeki 20 mahallede büyük bir dönüşümün başlangıcını yaptı.

Başkan Toptaş öncülüğünde özellikle 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan yollardaki tahribatları gidermek amacıyla 7/24 mesai yapan ekipler, 30 gün boyunca 20 mahallede 10 bin ton sıcak asfaltı yollara sermeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Barbaros Mahallesi’nden asfalt seferberliğini başlatan ekipler, 11002 ve 11004 ile 11006 ve 11008’inci sokaklarda 220 ton sıcak asfalt dökerek mahalle halkının yol sorununu çözecek.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek üzere Barbaros Mahallesi’ne giden Başkan Toptaş, mahalle halkına ve esnaflara bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında mahalle sakinleri ve esnaflar, belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Toptaş’a teşekkürlerini iletti. Esnaflar ve vatandaşlar, yapılan asfalt çalışmalarının günlük yaşamlarını ve işlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

“Amacımız, Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir hale getirmek”

Belediyecilik faaliyetlerini eksiksiz yerine getirerek AK Parti’nin ‘Gönül Belediyeciliği’ şiarıyla vatandaşların gönlündeki yerlerini sağlamlaştırmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Toptaş, “Belediyemiz, ilçemizin her noktasında yol kalitesini artırmak ve vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkanı sunmak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda asfalt çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Amacımız, ilçemizin genel yol standardını yükselterek Onikişubat’ı daha yaşanabilir bir hale getirmek. Barbaros Mahallesi sakinlerimize ve esnaflarımıza bizlere göstermiş olduğu sıcak karşılama ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onikişubat Belediyesi olarak, halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde yanıt vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahallemizin daha da güzelleşmesi ve halkımızın yaşam kalitesinin artması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.