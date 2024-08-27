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Onikişubat’ta Asfalt Seferberliği Tüm Hızıyla Sürüyor

Onikişubat Belediyesi, ilçenin yollarını modernize etme hedefi doğrultusunda başlattığı kapsamlı asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. İlçenin dört bir yanında devam eden asfalt çalışmasıyla, vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmayı ve ulaşımda konforu sağlamayı amaçlıyor.

Onikişubat’ta Asfalt Seferberliği Tüm Hızıyla Sürüyor

Onikişubat’ta Asfalt Seferberliği Tüm Hızıyla Sürüyor

Onikişubat Belediyesi, ilçenin yollarını modernize etme hedefi doğrultusunda başlattığı kapsamlı asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. İlçenin dört bir yanında devam eden asfalt çalışmasıyla, vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmayı ve ulaşımda konforu sağlamayı amaçlıyor.

27 Ağustos 2024 Salı 17:14

Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde zarar gören yolları yeniden imar ederek hem depremin izlerini silen hem de ilçesinin yaşanılabilirliğini çok daha yukarı çıkarmayı hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, başlattığı ‘Asfalt Seferberliği’ni tüm hızıyla sürdürüyor.

Başkan Toptaş’ın, tüm yönleriyle çalışıp ekibiyle belirlediği ve özellikle yoğun kullanılan yollarda devam eden sıcak asfalt çalışmaları, vatandaşların da takdirini kazanıyor.

‘Asfalt Seferberliği’ olarak devam eden çalışmalarla Onikişubat’ın en işlek ve en yoğun kullanılan yolları sıcak asfaltla kaplanarak, uzun ömürlü ve yüksek standartlı yollar inşa ediliyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son olarak Süleyman Şah Mahallesi, 5 Nisan Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde yoğun şekilde sürdürdüğü sıcak asfalt serimi çalışmaları, mahallelerin ulaşım kalitesini de önemli ölçüde iyileştiriyor.

Belediye ekipleri, yolların modernize edilmesi ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi için büyük bir özveriyle çalışırken, mahalle sakinlerinin de yakından takip ettiği çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Hanifi Toptaş: Yollarımızı Yenileyerek Yaşam Kalitemizi Yükseltiyoruz

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, asfalt seferberliği ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını vurguladı. Başkan Toptaş, “Onikişubat ilçemizin her köşesinde başlattığımız asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Süleyman Şah, 5 Nisan, Hürriyet ve Ertuğrul Gazi mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt serimi, sadece yollarımızı yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda ilçemizin genel yaşam kalitesini de yukarıya taşıyor. Konforlu yollar, mutlu Onikişubat'lıvizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Toptaş, ayrıca yenilenen yolların ilçedeki trafik akışını rahatlatacağını, sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayacağını ve mahallelerde yaşam kalitesinin artacağını ifade etti. Yapılan asfalt çalışmalarıyla, bu mahallelerdeki alt ve üstyapı sorunlarının da büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu belirtti.

Onikişubat Belediyesi’nin kapsamlı çalışmaları sürüyor

Başkan Toptaş, asfalt seferberliği gibi üstyapı projelerinin yanı sıra, Onikişubat Belediyesi'nin diğer alanlardaki faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alanların genişletilmesi, kültürel etkinlikler ve eğitim destek programları gibi birçok farklı alanda da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediyenin bu kapsamlı çalışmaları, Onikişubat'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefinin bir parçası olarak sürdürülüyor.

Belediye ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttükleri hijyen ve temizlik çalışmalarını da titizlikle devam ettirirken, çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir kent vizyonunu hayata geçiriyor.

Başkan Toptaş, "Onikişubat’ın her alanda daha ileriye gitmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hem altyapı hem de sosyal ve kültürel hizmetlerde kaliteyi yükseltiyoruz," dedi.

Asfalt seferberliği genişleyerek devam edecek

Onikişubat Belediyesi, sadece bu dört mahalleyle sınırlı kalmayarak ilçenin diğer bölgelerinde de asfalt yenileme çalışmalarına hızla devam etmeyi planlıyor. Başkan Hanifi Toptaş, “İlçemizin tüm mahallelerinde, yollarımızı en iyi standarda getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ilçemizin gelişimi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek asfalt seferberliğinin kapsamının genişleyeceğini belirtti.

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Onikişubat’ta Asfalt Seferberliği Tüm Hızıyla Sürüyor
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