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Onikişubat’ta Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu!

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ilçede belirlenen 1 noktada satış, 3 noktada ise kesim yapılabileceği duyuruldu. Açıklamada, 5 Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşların kurbanlarını kesebileceği, temizliğini ise belediye ekiplerinin yapacağı belirtildi.

Onikişubat’ta Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu!

Onikişubat’ta Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu!

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ilçede belirlenen 1 noktada satış, 3 noktada ise kesim yapılabileceği duyuruldu. Açıklamada, 5 Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşların kurbanlarını kesebileceği, temizliğini ise belediye ekiplerinin yapacağı belirtildi.

12 Haziran 2024 Çarşamba 11:02

Ayrıca, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına vatandaşlar uyararak kurbanlarını belirlenen kesim noktalarında kesmeleri gerektiği vurgusu yapıldı.

Onikişubat Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla çalışmalarınıkoordineli bir şekilde bu yıl da sürdürecek.

Belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda belediyeden yapılan yazılı açıklamada kurban kesimi ve satışı için 4 nokta belirlendi. Bu noktalardan 1’inde satış, 3’ünde ise kurban kesimi yapılabilecek. Ayrıca, Onikişubat Belediyesi’nin Kapalı Semt Pazarları’nda da vatandaşlar kurban kesimi yapabilecek.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“İlçemizde 2023 yılı kurban satış ve kesim yerleri için Onikişubat İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından canlı kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri belirlenmiştir. Komisyonca belirlenen yerler;

KURBAN SATIŞ YERİ

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası (Malikejder Mah. Kumaşır Sokak No: 126)

KURBAN KESİM YERLERİ (ÖZEL)

1- Onikişubat Mezbahanesi Önsen Mahallesi Önsen yolu üzerinde ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARŞ (Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut Randevu Telf: 0541 392 13 53 - 0530 262 38 28)

2- Efendioğlu Mezbahanesi; Hacımustafa Mahallesi Adana yolu altı Piserro fabrikası arkası (Büyükbaş ve Küçükbaş kesimi mevcut Randevu Telf: 0530 737 87 46 - 0541 611 69 31,)

3- Ilıca Mezbahanesi (Büyükbaş ve Küçükbaş Kesimi mevcut Randevu Telf: 0536 280 49 21)

KAPALI PAZAR YERLERİNDE KURBAN KESİLEBİLECEK

Vatandaşların kurban ibadetini çevreye zarar vermeden yapmaları noktasında sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, Kapalı Pazar Yerleri’ni de vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar, belirlenen Kapalı Pazar Yerleri’nde kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını kesebilecek. Alanın tüm temizliğini ise Onikişubat Belediyesi ekipleri yapacak.

Vatandaşlarımız kurbanlarını, Binevler Kapalı Pazar Yeri, Abdülhamit Han Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Piri Reis Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Yirmikigün Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Dumlupınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde kesebilecek.

KAÇAN KURBANLIKLARIN YAKALANMASI VE DİĞER ŞİKÂYETLERİNİZ İÇİN:

Alo Zabıta: 153

Alo Polis: 155”

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Onikişubat’ta Kurban Satış Ve Kesim Yerleri Belli Oldu!
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