Onikişubat’ta yol standardı yükseliyor!

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi sürdürdüğü fiziki belediyecilik faaliyetleri ile ilçeye değer katmaya devam ediyor.

Çalışma yapılan mahallelerde yollar asfaltlanıyor, yıkanıyor, süpürülüyor, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor. Kırsal mahallelerdeki bozuk satıh yollar da kilit parke ile kaplanarak, ulaşım kolaylaştırılıyor.

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar kapsamında parklarda ve yeşil alanlarda bulunan otlar biçilip, çalılar budanıyor.

Bu kapsamda sezon başında planlanan asfalt çalışmaları hem kırsal hem de merkez mahallerde aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Cüceli ve Demrek Mahallesi’nde kilit parke çalışmalarına devam ediyor.Cüceli’de 12 bin metrekare, Demrek de ise 5 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması yapan ekipler, bölge halkının konforunu artırıyor.

Başkan Toptaş; Çalışmalarımızla ilçemizin yaşam standardını yükseltiyoruz

ilçe sakinlerinin yaşam kalitesi ve konforunu önceleyen çalışmalarını her alanda yürüttüklerini ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Fiziki belediyecilik çalışmaları hizmet planlamamızda önem verdiğimiz öncelikli faaliyet alanlarımız arasında yer alıyor. Bu bağlamda ekiplerimiz planlamalar dâhilinde ana arterler başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Onikişubat’ımızın altyapı çalışmalarına büyük önem veriyor, ilçemizin yol standardının her geçen gün yükselmesi için gayret gösteriyoruz. Hizmetlerin doğru ve zamanında ulaşmasına büyük önem veriyoruz. Bu noktada ilçemizin standardının yükselmesi için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimize, belediyemiz ile hemşehrilerimiz arasında adeta bir köprü görevi gören ve hizmet planlamamıza yön veren muhtarlarımıza ve desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu uyum ilçemizin marka değerini arttırmaya devam edecek, Onikişubat’ımız her alanda Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek” dedi.