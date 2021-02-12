Onlar sonlarını hiç düşünmediler!

Onlar hiç düşünmeden,hemde gözlerini kırpmadan kendi evlerini yaktılar,Çocuğum Çoluğum nerde barınacak demediler,Zahraları da yandı,Yiyecekleride kalmadı,onlar yarını hiç düşünmediler.!

Çünkü onlar yarının sahibinin Allah olduğunu biliyorlardı.!

Çünkü onlar hürriyet olmadan yaşanılmayacağını biliyorlardı.!

Çünkü onlar anlamıştı Vatan olmazsa Aile olmazdı.!

Vatansız yaşamak tasmalı bir it olmaktan farksızdı.!

Onlar evlatlarına para,servet,mal mülk yerine şerefli bir mazi,Başları dik yaşayabilecekleri bir Vatan bırakmayı Tercih ettiler.!

Hani geçmiş geleceğin aynası demişler ya eskiler.!

İşte biz de geçmişimizi örnek alacağız,önce Vatan diyeceğiz.!

Tıpkı kendi canını,Çocuğunu,malını,kanını Vatan için kurban eden ecdat gibi.!

Bu Toprakları bizlere vatan kılmak için Şehid olmuş,gazi olmuş bütün Kahramanlarımıza Allah rahmet eylesin, hayatta olanlara sağlık sıhhat ve hayırlı uzun ömürler dilerim.!

MARAŞIMIZIN KURTULUŞUNUN 101.YILI KUTLU OLSUN.!

RABBİM BU MİLLETE BİR DAHA KURTULUŞ SAVAŞI YAŞATMASIN.!

RABBİM BU MİLLETİN TÜM DÜŞMANLARINI PERİŞAN EYLESİN İNŞAALLAH.!