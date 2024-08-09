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Organize sanayi ve kavlaklı’nın ulaşımı iyileştiriliyor!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Organize Sanayi Bölgesi’nden Kavlaklı Mahallesi’ne kadar uzanan kilit parke ile kaplı 2,5 kilometrelik arteri sıcak asfaltla buluşturacak.

Organize sanayi ve kavlaklı’nın ulaşımı iyileştiriliyor!

Organize sanayi ve kavlaklı’nın ulaşımı iyileştiriliyor!

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Organize Sanayi Bölgesi’nden Kavlaklı Mahallesi’ne kadar uzanan kilit parke ile kaplı 2,5 kilometrelik arteri sıcak asfaltla buluşturacak.

09 Ağustos 2024 Cuma 15:52

Zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine başlanacak.

Şehir genelinde başlattığı asfalt atağını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Onikişubat’ta Organize Sanayi Bölgesi’nden Kavlaklı Mahallesi’ne kadar uzanan kilit parke ile kaplı arter oldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 2,5 kilometrelik çift şeritli arterde kilit parkelerin sökümü gerçekleştiriliyor. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt serimine başlanacak.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Organize Sanayi Bölgesi ve Kavlaklı’nın ulaşım standardı artırılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunulması için 11 ilçenin tamamında yol yenileme uygulamalarının devam ettiği belirtildi.

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